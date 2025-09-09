Pity Álvarez volvió a los escenarios y cantó un tema de Charly García
Mientras tocaba la banda "Los instrumentales" de Charly en un bar, Álvarez decidió rendirle tributo y también cantó sobre el escenario.
El cantante Pity Álvarez reapareció en la escena musical de manera inesperada este lunes por la noche. Subió al escenario del Bebop Club en Palermo, donde se unió al show de la banda Los instrumentales de Charly, que tiene como vocalista a Uma Kabusacki. En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver al Pity cantando un tema del álbum La hija de la lágrima.
Esta aparición se produce después de que el artista anunciara su regreso a los escenarios. La noticia emocionó a los fanáticos, que esperaron con ansias este momento. El concierto, que se espera que sea un hito en su carrera, tendrá lugar en el cancha de Vélez el 5 de diciembre.
A principios de agosto, el Pity comunicó su regreso a la música a través de una nueva cuenta de Instagram. En un video, el cantante les dio dos noticias muy esperadas a sus seguidores: la fecha de su próximo concierto y el lanzamiento de un nuevo disco.
“Primero que nada, quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales”, dijo. Luego, añadió: “Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el Estadio Vélez y que antes de eso vamos a grabar”.
El cantante también reveló que ya tiene grabado un videoclip que pronto saldrá a la luz. Al final del video, el Pity le pidió a quien lo grababa que mostrara la palabra “vuelve” pintada en la pared con aerosol, en un claro mensaje para sus fanáticos.
