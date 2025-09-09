Pity Álvarez volvió a los escenarios y cantó un tema de Charly García

El cantante Pity Álvarez reapareció en la escena musical de manera inesperada este lunes por la noche. Subió al escenario del Bebop Club en Palermo, donde se unió al show de la banda Los instrumentales de Charly, que tiene como vocalista a Uma Kabusacki. En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver al Pity cantando un tema del álbum La hija de la lágrima.