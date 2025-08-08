Pity Álvarez vuelve a los escenarios con un show masivo y nuevo material discográfico

pity alvarez 1

En 2023, Álvarez también había dado señales de su retorno al estudio, participando en la grabación de cuatro canciones para el documental Tangos bajos, junto a Daniel Melingo y Julieta Laso. Ahora, con un álbum en camino y un estadio por llenar, su regreso marca un nuevo capítulo en una carrera marcada por el talento, la intensidad y las controversias.

La cuenta regresiva para el 5 de diciembre ya comenzó y los fanáticos del rock nacional esperan que este sea el primer paso de una etapa renovada para uno de los artistas más carismáticos y polémicos del género.

