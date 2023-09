Pity Álvarez dejó su tratamiento psiquiátrico y permanece prófugo

El cantante gozaba de salidas transitorias durante su tratamiento, beneficio que utilizó para escaparse del lugar. "Tenía permisos para ensayar dados por el juez y esto no es una penitenciaría", remarcó en declaraciones televisivas Ivo Cutzarida, miembro del equipo psicológico de la fundación.

"Estaba en una etapa inicial del tratamiento, pero requiere el compromiso del paciente, añadió y explicó que el músico estaba monitoreado y debía cumplir con una rutina diaria y contaba con la posibilidad de participar en diferentes talleres.

En cuanto al camino de recuperación de Álvarez, el profesional manifestó: "La enfermedad siempre te quiere sacar del tratamiento. Agota todas las circunstancias. El camino del adicto es cárcel, hospital o muerte. Nosotros creemos que mientras hay vida hay esperanza de rehabilitarse".

"El Pity no ha terminado de rendirse", sostuvo. "La policía y la justicia tendrán que encontrarlo. No tenía libertad de movimiento. El juez lo observaba y le dieron permiso para ensayar, se lo acompañó con personal y no quiso volver, no somos policías para obligarlo, es una comunidad de puertas abiertas".

Cuál es la situación judicial de Pity Álvarez

En su decisión, los jueces del TOC N°29, Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla no hicieron lugar al sobreseimiento que había solicitado la defensa de Álvarez ni tampoco al pedido de la querella de detenerlo e internarlo aún más en el PRISMA, donde su condición se vio deteriorada. Así, dispusieron la realización de informes trimestrales sobre su estado de salud y su evolución para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio. Es decir, debía tratarse para mejorar y enfrentar una posible condena en su contra, en un estado de “incapacidad sobreviniente”.

El juez Goerner en su voto -al que adhirieron sus colegas- dispuso el cese del arresto domiciliario (que había sido ordenado en diciembre de 2022 tras múltiples desobediencias) y dieron intervención al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4 para que se garantice al músico un tratamiento indicado por los médicos.

“El examinado presenta un trastorno de la personalidad asociado a consumo problemático de sustancias psicoactivas de más de 30 años de evolución”, asegura un análisis realizado por una junta médica incluido en un fallo de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional firmado un año atrás, que recomendaba el tratamiento ambulatorio.

Ante la Cámara, los peritos de la DGN reiteraron la postura ensayada en su informe y reiteraron el diagnóstico. Además, precisaron que Álvarez presenta fallas de atención, memoria, capacidad de comprensión y que, además, todas sus funciones se encuentran debilitadas. Afirmaron que, si se le preguntaba al músico sobre el crimen que se le imputaba, no iba a poder responder.