Revelaron cómo estaba de ánimo el Pocho Lavezzi en la previa a su accidente

Y continuó: “Me dicen que él estaba molesto y preocupado en los momentos previos al incidente que termina fracturándole la clavícula. A mi me describen al Pocho anoche como fastidioso”.

Cómo estaba Lavezzi en la previa a su accidente

Pocho Lavezzi

Después reveló que la razón por la que habría estado molesto, preocupado y fastidioso "sería por una causa judicial que se tramita en Estados Unidos". Una denuncia de Natalia Borges.

“Esa denuncia que te estoy contando en su momento provocó un escándalo porque después de esa denuncia que recibió, el Pocho decidió desalojar a Natalia de su departamento en Nueva York. Eso es lo que a mi me están contando, yo no sé si habrá habido novedades en esa denuncia o qué. Eso es lo que me están contando en medio de la preocupación por la salud del Pocho”, dijo el periodista.

Y por último aclaró: “Se hablaba de que lo habían apuñalado pero esa versión ha quedado entiendo descartada, habrá que esperar para que se esclarezca la situación”.