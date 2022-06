Podemos Hablar: Damián De Santo contó la "asquerosidad" que hacía de chico

"La infancia nos marca a todos", comenzó relatando uno de los protagonistas de El primero de nosotros, la tira de Telefe, hablando sobre cuestiones de la niñez.

"Yo recuerdo que cuando mis viejos se separaron había muy poca guita en casa, y a mí me desesperaba no tener chicle, llegar al colegio y no estar masticando chicle porque todos entraban masticando chicle, entonces, una cuadra antes de llegar, esto es una asquerosidad y lo voy a contar igual, buscaba chicles en el piso", recordó.

"Y si, me sobran anticuerpos porque cuando encontraba un chicle, me lo ponía en la boca y entraba masticando y esos días me iba mejor en la escuela", completó.

La "asquerosidad" de Damián De Santo