Mónica Gutiérrez contó en Podemos Hablar el día que renunció en vivo y en medio un programa

Y agregó: "Él me dijo que íbamos a trabajar bien, yo le dije que no me entendía. La producción me dijo que lo haga sola el lunes y que esté tranquila. Después del último corte, se abrió la puerta del estudio de ATC con productores, el director del canal, periodistas, abogados y Daniel".

"Vino Gerardo Mariani a decirme que presente a Daniel que iba a ser el conductor. Cuando faltaban veinte segundos, anuncié que era todo para mí y que quedaban en manos de él. Me encerré en el camarín porque sentí que me estaba persiguiendo un montón de gente, no sé cuánto tiempo estuve", concluyó Gutiérrez.