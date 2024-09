Polémica por Eric Clapton y su guitarra con la bandera de Palestina en Vélez

Eric Clapton tocó con una guitarra con los colores de la bandera de Palestina en Vélez

eric clapton palestina

Un detalle especial de esta visita es que contó con dos grandes guitarristas como artistas invitados o teloneros. El crédito local fue David Lebón, de 71 años y una carrera ilustre con escalas en Pappo's Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán, antes de iniciar una carrera solista que le hizo ganar un Gardel de Oro.

El icónico guitarrista y cantante británico, durante la ejecución del tema Before You Acusse Me (cover del guitarrista y cantante Bo Diddley, escrito allá por 1957), lució con una guitarra con los colores de la bandera de Palestina.

El tema, también interpretado por grupos como Creedence Clearwater Revival, fue tocado por “Slowhand” (aquel apodo en sus tiempos con los Yarbirds) junto al guitarrista estadounidense Gary Clark Jr, quien ofició de acto soporte en la noche de Liniers. “Before you accuse me, take a look at yourself” (Antes de acusarme, mírate a ti mismo), reza uno de los pasajes de la canción interpretada por el “Dios” de la guitarra quien lució un poncho durante toda su presentación porteña en donde también se vio una bandera, entre el público, con los colores palestinos.

No es la primera vez que Clapton toca con esa guitarra en público: en mayo de este año lo había hecho durante la apertura de un show privado con su Fender pintada con una combinación de colores rojo, negro, blanco y verde, como así también se lo ve luciéndola durante varias presentaciones en 2024 como en el Lucca Summer Festival de este año en Toscana, Italia -que precedió el show en Vélez- o bien en el Accor Arena, en Francia, entre otras locaciones.