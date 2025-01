Polémica en Gran Hermano: Juan Pablo llamó "gorda" a Chiara y ella reveló que tuvo problemas alimenticios

Luego, ante la indignación de sus compañeras, prometió venganza: “Les digo para que sepan que yo banco a full a las mujeres para que esté canceladísimo, que seguro va a ser, pero así se va la mierd* de acá porque es un desubicado mal”.

Chiara rompe en llanto porque Juan Pablo y Nano dijeron que está gorda



Chiara: "Me contestó yo como y vos engordás"

“Me lo dijeron y lo admitió. A lo que voy es lo siguiente: yo sé que todavía no engordé, igual lo voy a hacer. Y me dijo que él no lo piensa, pero que siempre lo dice”, agregó acerca de la justificación de Juan Pablo.

Sin poder contener el llanto, Chiara contó los motivos por los que le afectó ese comentario. “Ahora voy a llorar, pero es porque yo tuve un trastorno de la alimentación. Quiero que lo sepan todas las mujeres de la casa, porque yo esto me lo voy a cobrar”, dijo.

Finalmente, puso la mira en Giuliano: “Por respeto a mí y a todas las minas que no tienen por qué. Lo mismo dijo Nano el otro día y lo escuché, es que todas nosotras estábamos más gordas. Entre los dos, Nano y Devi”, concluyó molesta por lo que había tenido que vivir.