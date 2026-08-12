Polémica en Gran Hermano: Luana se arrepintió de haber elegido a Danelik y pidió que la expulsen

Por ese motivo, a la mañana siguiente del regreso de Danelik, Luana fue al confesionario y luego manifestó su arrepentimiento durante el stream. “En vez de elegir a alguien que realmente iba a ser mi contención, elegí a alguien que está haciendo todo lo contrario, así que quiero que se vaya”, disparó.

Pero la participante fue todavía más lejos y decidió involucrar directamente a sus seguidores. A través de las redes sociales, les pidió que se movilizaran para intentar revertir su propia elección.

“Pidan que entre La Maciel y que se vaya Danelik”, solicitó Luana, dejando en claro que ya no quiere a su examiga dentro de la casa.

El fuerte reclamo de Luana a Danelik

Según explicó la participante, Danelik no estaría dispuesta a jugar de la manera que ella esperaba y tendría una postura completamente diferente frente a los conflictos que atraviesa la casa. “Ella está en mood que no quiere pelear, no le interesa tener conflictos ni nada por el estilo, está pegada a Brian y no hace otra cosa”, cuestionó Luana.

La tensión también llegó directamente a la convivencia. Frente al resto de sus compañeros, Luana decidió confrontar a Danelik y le explicó qué espera de una eventual aliada dentro del juego. “Necesito alguien que me acompañe y no algo que me genere dudas. Si no querés jugar conmigo, prefiero que se vaya”, le planteó.

De esta manera, lo que comenzó como una oportunidad para reconstruir una amistad terminó convirtiéndose en uno de los nuevos focos de conflicto de Gran Hermano. Luana no solo se arrepintió de haber elegido a Danelik para regresar, sino que ahora intenta convencer al público de que sea ella quien abandone nuevamente la casa.