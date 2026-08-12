Polémica en Gran Hermano: Luana se arrepintió de haber elegido a Danelik y pidió que la expulsen
La participante buscaba recuperar una alianza con quien había sido su amiga, pero la convivencia volvió a enfrentar a ambas.
Lo que parecía ser una oportunidad para recomponer una relación que había terminado en malos términos rápidamente se convirtió en un nuevo conflicto dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Luana Fernández eligió a Danelik Galazan para regresar al reality, pero apenas unas horas después se mostró arrepentida de su decisión y pidió públicamente que sus seguidores hicieran todo lo posible para sacarla de la casa.
La elección había generado expectativa porque Danelik esperaba que alguna de las finalistas se inclinara por ella. Sin embargo, lejos de ser convocada por Sol Abraham o Pincoya, finalmente recibió la invitación de Luana, quien en otro momento había sido una de sus amigas más cercanas.
El vínculo entre ambas ya había atravesado una fuerte crisis antes de la eliminación de Danelik, pareja de Brian Sarmiento. En aquella oportunidad, Luana había festejado su salida e incluso le había gritado durante la despedida, aunque posteriormente la emoción pudo más y terminó llorando por la partida de quien había sido una persona importante para ella.
La reconciliación que terminó mal
Con el regreso de Danelik a la casa, Luana parecía apostar por una reconciliación. Su intención era que su examiga se transformara en una aliada y la ayudara a potenciar su costado más divertido, además de acompañarla en su enfrentamiento con Sol Abraham, a quien considera una de sus principales rivales.
Sin embargo, la convivencia volvió a dejar expuestas las diferencias entre ambas. Luana descubrió que Danelik tenía otra estrategia dentro del juego y que, según su interpretación, su presencia podía terminar beneficiando justamente a la persona con la que mantiene una fuerte rivalidad.
Por ese motivo, a la mañana siguiente del regreso de Danelik, Luana fue al confesionario y luego manifestó su arrepentimiento durante el stream. “En vez de elegir a alguien que realmente iba a ser mi contención, elegí a alguien que está haciendo todo lo contrario, así que quiero que se vaya”, disparó.
Pero la participante fue todavía más lejos y decidió involucrar directamente a sus seguidores. A través de las redes sociales, les pidió que se movilizaran para intentar revertir su propia elección.
“Pidan que entre La Maciel y que se vaya Danelik”, solicitó Luana, dejando en claro que ya no quiere a su examiga dentro de la casa.
El fuerte reclamo de Luana a Danelik
Según explicó la participante, Danelik no estaría dispuesta a jugar de la manera que ella esperaba y tendría una postura completamente diferente frente a los conflictos que atraviesa la casa. “Ella está en mood que no quiere pelear, no le interesa tener conflictos ni nada por el estilo, está pegada a Brian y no hace otra cosa”, cuestionó Luana.
La tensión también llegó directamente a la convivencia. Frente al resto de sus compañeros, Luana decidió confrontar a Danelik y le explicó qué espera de una eventual aliada dentro del juego. “Necesito alguien que me acompañe y no algo que me genere dudas. Si no querés jugar conmigo, prefiero que se vaya”, le planteó.
De esta manera, lo que comenzó como una oportunidad para reconstruir una amistad terminó convirtiéndose en uno de los nuevos focos de conflicto de Gran Hermano. Luana no solo se arrepintió de haber elegido a Danelik para regresar, sino que ahora intenta convencer al público de que sea ella quien abandone nuevamente la casa.
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