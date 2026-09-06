Polémica: la "villana de Margarita" se refirió a la escena viral apuntada a Javier Milei

La última entrega de "Margarita" quedó en el centro de la escena mediática debido a un pasaje relatado por Isabel Macedo que alude a cómo un gobernante puede convertirse en un villano. En redes sociales, diversos espectadores vincularon ese texto con una presunta bajada de línea de la productora contra la gestión de Javier Milei, a pesar del histórico perfil prescindente de la creadora en temas partidarios.

Al ser consultada sobre si existió una intencionalidad ideológica en el guion, Stéfani descartó rotundamente esa hipótesis: “No creo, mirá, yo no creo que Cris Morena le quiera decir nada a Milei, te soy honesta. No creo que ponga en sus programas nada que tenga que ver con lo partidista, con la política. No creo”

No obstante, la artista consideró que el pasaje coincidió con el contexto actual producto de la capacidad perceptiva de la realizadora, concluyendo que “fue casual y coincide; lo que pasa es que ella es visionaria y es muy intuitiva, entonces por ahí tiró algo que tendría que ver con la realidad sin quererlo”.