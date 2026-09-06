Polémica: la "villana de Margarita" se refirió a la escena viral apuntada a Javier Milei
Durante el primer episodio de la nueva temporada de "Margarita", una escena se volvió viral por tener una frase que los espectadores asociaron al Presidente.
La reconocida actriz Graciela Stéfani, encargada de encarnar a la célebre villana Malala en las ficciones "Floricienta" y "Margarita", analizó lo que significa cerrar la etapa de un personaje que marcó a varias generaciones.
Asimismo, la intérprete se pronunció sobre el revuelo generado en las plataformas digitales a partir de una escena emitida en la tercera temporada del reboot de HBO, a la que diversos usuarios le atribuyeron intenciones de crítica política.
El universo creado por Cris Morena mantuvo su vigencia desde las transmisiones originales en televisión hasta su posterior éxito en YouTube, cobrando un nuevo impulso tras el lanzamiento de la secuela producida para el streaming. En conversación con la Agencia Noticias Argentinas, la artista valoró la proyección de la historia y expresó: “Lo que tiene de bueno y de increíble es que sigan sumándose generaciones”.
Con el final de la entrega actual de "Margarita", el ciclo de su icónico papel llegó a su fin de manera concluyente. La actriz no ocultó la nostalgia que le produce soltar este trabajo tras años de vigencia, señalando al respecto: “Malala terminó en esta temporada y termina. Es un personaje entrañable para mí y para la gente. Ahora, de repente, se terminó, y la verdad que me da como una tristeza pensar que no va más”
A diferencia de otros intérpretes que buscan desligarse de las figuras que los popularizaron, Stéfani atravesó un proceso de reconciliación con la etiqueta de antagonista. Si bien admitió que “hubo un momento que sí” le incomodaba porque la industria encasillaba su perfil limitando sus ofertas de trabajo, la figura explicó cómo cambió su visión al respecto: “Hace rato que estoy súper agradecida. Y en cuanto empecé a agradecer, te juro, me empezaron a llamar para cosas totalmente diferentes a lo que fue Malala”.
La última entrega de "Margarita" quedó en el centro de la escena mediática debido a un pasaje relatado por Isabel Macedo que alude a cómo un gobernante puede convertirse en un villano. En redes sociales, diversos espectadores vincularon ese texto con una presunta bajada de línea de la productora contra la gestión de Javier Milei, a pesar del histórico perfil prescindente de la creadora en temas partidarios.
Al ser consultada sobre si existió una intencionalidad ideológica en el guion, Stéfani descartó rotundamente esa hipótesis: “No creo, mirá, yo no creo que Cris Morena le quiera decir nada a Milei, te soy honesta. No creo que ponga en sus programas nada que tenga que ver con lo partidista, con la política. No creo”
No obstante, la artista consideró que el pasaje coincidió con el contexto actual producto de la capacidad perceptiva de la realizadora, concluyendo que “fue casual y coincide; lo que pasa es que ella es visionaria y es muy intuitiva, entonces por ahí tiró algo que tendría que ver con la realidad sin quererlo”.
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