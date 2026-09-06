El nuevo trabajo de Thiago Medina: "La situación de ser influencer está para atrás"
El ex Gran Hermano sorprendió al mostrar en sus redes sociales la nueva actividad laboral que tuvo que emprender por la dura situación económica.
Thiago Medina contó a través de sus redes sociales que comenzó a trabajar haciendo deliverys para una aplicación y aseguró que "la situación de ser influencer está para atrás".
En las imágenes que publicó en sus historias de Instagram, el exhermanito se mostró listo para salir a trabajar y se dirigió directamente a sus seguidores: "Estamos yendo a hacer delivery, gente. Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá. 'Tamos para atrás. Hay qué laburar. I love you", expresó.
Lejos de dramatizar la situación, cerró su mensaje con una reflexión sobre la importancia de salir adelante: "Ya saben acá se trabaja", escribió.
Este no es el primer emprendimiento que Thiago Medina puso en marcha. Tras salir de la casa de Gran Hermano y mientras compartía su vida con Daniela Celis, abrió una verdulería en Moreno que mantuvo durante algunos meses, aunque sin éxito. Luego inició su carrera como influencer y trapero y, meses atrás, también comenzó a vender álbumes, figuritas y distintos productos vinculados al Mundial 2026.
En aquel momento, el joven mostró en sus redes sociales cómo realizaba personalmente las entregas a sus clientes: "Me voy a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas". Incluso, compartió el testimonio de un cliente: "Lo vi ahí por Instagram y bien ahí que lo entregás vos, hermano. Más confianza todavía", le dijo.
Thiago Medina, complicado en la Justicia: no se presentó y se demoraron las pericias
La investigación judicial que involucra a Thiago Medina sumó una nueva novedad luego de la denuncia por presunto abuso sexual presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, de 19 años. El exparticipante de Gran Hermano fue imputado en el marco de la causa, aunque desde el comienzo rechazó las acusaciones en su contra.
En las últimas horas, tanto Medina como la denunciante habían sido convocados por la Justicia para continuar con el avance del expediente y brindar sus respectivos testimonios. Sin embargo, según informó el comunicador Matías González, el joven no habría concurrido a la convocatoria.
“Thiago no se presentó”, aseguró González al dar a conocer la situación. Ledesma, en cambio, sí asistió al lugar indicado para cumplir con la instancia prevista dentro de la investigación.
Las pericias que están demoradas
A la ausencia de Medina se suma otra situación que afecta los tiempos de la causa: las evaluaciones psicológicas ordenadas dentro del expediente todavía no se realizaron en los plazos previstos.
Según la información difundida por González, “las pericias psicológicas están atrasadas”. Estas evaluaciones forman parte de las medidas dispuestas durante la investigación y su demora podría extender los tiempos necesarios para avanzar con las distintas etapas del proceso.
La situación también generó cuestionamientos desde el entorno de la joven denunciante, desde donde expresaron preocupación por lo que consideran una falta de avances en el expediente.
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