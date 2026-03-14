Polémica en las redes por el Lollapalooza 2026: "Sacaron el VIP"
Usuarios debaten en X la medida tomada en el festival de música que se celebra este fin de semana.
Durante la primera jornada del festival, el viernes, algunos asistentes señalaron la presencia de un sector delimitado cerca de las vallas destinado a quienes cuentan con accesos VIP. Las imágenes del predio rápidamente circularon en redes sociales y abrieron un debate entre los fanáticos sobre la organización de los espacios frente a los escenarios.
Sin embargo, al comenzar la jornada del sábado en el Hipódromo de San Isidro, varios usuarios advirtieron que ese sector cercano a los escenarios ya no estaba presente, lo que motivó una serie de comentarios en plataformas como X e Instagram. Muchos resumieron el cambio con una frase que se repitió bastante: “Sacaron el VIP”.
En la práctica, el ajuste no implica la eliminación de los accesos especiales del festival. Quienes adquirieron entradas VIP siguen teniendo disponibles los espacios exclusivos y servicios adicionales que forman parte de ese tipo de ticket dentro del predio, algo habitual en este tipo de eventos internacionales.
El cambio parece haber estado relacionado con un ajuste en la distribución del público frente a los escenarios principales, algo que suele ocurrir durante festivales de gran escala para mejorar la circulación y la experiencia de los asistentes.
Mientras tanto, el evento continúa con normalidad y con miles de personas disfrutando de la programación de esta nueva edición del festival en San Isidro. La discusión en redes, como suele suceder en encuentros masivos de este tipo, terminó sumando un capítulo más al clima que siempre rodea al Lollapalooza.
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