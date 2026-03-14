Polémica en las redes por el Lollapalooza 2026: "Sacaron el VIP"

El cambio parece haber estado relacionado con un ajuste en la distribución del público frente a los escenarios principales, algo que suele ocurrir durante festivales de gran escala para mejorar la circulación y la experiencia de los asistentes.

Mientras tanto, el evento continúa con normalidad y con miles de personas disfrutando de la programación de esta nueva edición del festival en San Isidro. La discusión en redes, como suele suceder en encuentros masivos de este tipo, terminó sumando un capítulo más al clima que siempre rodea al Lollapalooza.