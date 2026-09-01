Polémico: Gran Hermano Uruguay prohibió la participación de argentinos en el casting
Así lo confirmó Ángel de Brito en sus redes sociales. La decisión habría nacido en el seno de Canal 10, que emitirá el reality a partir del 20 de septiembre.
El fenómeno global de Gran Hermano prepara el desembarco en Uruguay con una regla que ya encendió el debate a ambos lados del Río de la Plata: no habrá participantes extranjeros. La decisión de la producción deja formalmente afuera a cualquier aspirante argentino, marcando un claro contraste con el resto de las ediciones de la región, caracterizadas por albergar perfiles internacionales, como Bautista Mascia, Rosina Beltrán, Tato Algorta y Yipio Pintos (actual edición).
La noticia fue puesta en la vidriera digital por Ángel de Brito, luego de que Eduardo “Colo” Gianarelli, encargado de conducir el ciclo, ratificara que esta temporada inaugural buscará defender una identidad "100% uruguaya". Para lograrlo, la casa abrirá sus puertas a 21 concursantes completamente desconocidos, provenientes de diversos puntos geográficos de Uruguay, con el objetivo de reflejar distintas realidades y costumbres del país durante los tres meses que durará el aislamiento.
A diferencia del armado de castings en países vecinos —donde las personalidades extranjeras suelen ser un motor constante de dinamismo y conflicto—, Canal 10 apostará de manera exclusiva al impacto del perfil local. Aún así, la singular restricción ya empezó a resonar entre la audiencia argentina, habituada a seguir de cerca las distintas versiones del formato mientras transcurre la emisión de Gran Hermano Generación Dorada.
La cita televisiva ya está marcada en la grilla: el reality debutará formalmente el domingo 20 de septiembre a las 21:15 por la pantalla de Canal 10, dando inicio a un experimento social sin precedentes para la pantalla uruguaya.
Los uruguayos que dejaron huella en Gran Hermano Argentina
Bautista Mascia (GH 2023/2024)
Bautista fue uno de los principales referentes uruguayos en la historia del formato en Argentina. El músico y exintegrante de la banda Toco Para Vos hizo historia al convertirse en el primer participante uruguayo en ganar el programa. Formó el recordado grupo de los "Bro" junto a Martín Ku y Nicolás Grosman, y su estilo de juego amigable, pacífico y estratégico lo llevó a apagar las luces de la casa tras 209 días de encierro.
Santiago Tato Algorta (GH 2024/2025)
Tato se consagró como el ganador de Gran Hermano Argentina 2024-2025. Con este triunfo, se convirtió en el segundo uruguayo en la historia del programa en apagar las luces de la casa y llevarse el premio mayor (lográndolo en la edición posterior al triunfo de Bautista Mascia).
Tuvo un paso marcado por una estrategia fría, calculada y de perfil alto. Se destacó por ganar pruebas de liderazgo, tomar decisiones arriesgadas en las placas y formar alianzas clave (como la que sostuvo con Luz Tito, quien actualmente es su novia).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario