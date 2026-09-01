Polémico: Gran Hermano Uruguay prohibió la participación de argentinos en el casting.

Bautista fue uno de los principales referentes uruguayos en la historia del formato en Argentina. El músico y exintegrante de la banda Toco Para Vos hizo historia al convertirse en el primer participante uruguayo en ganar el programa. Formó el recordado grupo de los "Bro" junto a Martín Ku y Nicolás Grosman, y su estilo de juego amigable, pacífico y estratégico lo llevó a apagar las luces de la casa tras 209 días de encierro.

Santiago Tato Algorta (GH 2024/2025)

Tato se consagró como el ganador de Gran Hermano Argentina 2024-2025. Con este triunfo, se convirtió en el segundo uruguayo en la historia del programa en apagar las luces de la casa y llevarse el premio mayor (lográndolo en la edición posterior al triunfo de Bautista Mascia).

Tuvo un paso marcado por una estrategia fría, calculada y de perfil alto. Se destacó por ganar pruebas de liderazgo, tomar decisiones arriesgadas en las placas y formar alianzas clave (como la que sostuvo con Luz Tito, quien actualmente es su novia).