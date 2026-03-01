Qué pasa hoy domingo con Gran Hermano Generación Dorada
El reality más famoso del mundo sigue avanzando y la llegada de nuevos participantes a la casa es inminente.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa sus primeros cambios importantes: ya son dos los participantes que dejaron el reality y la producción decidió sumar nuevos jugadores para ocupar sus lugares. Luego de la salida de Daniela De Lucía, quien abandonó el programa tras el fallecimiento de su padre, y de Divina Gloria, que debió retirarse por recomendación médica a raíz de un cuadro de hipertensión, se confirmó que sus reemplazos ingresarán este domingo 1 de marzo por la noche.
Mientras tanto, entre los seguidores del ciclo surgió una duda clave: si la gala dominical se emitirá en su horario habitual. Según la grilla de programación de Telefe, el reality está previsto para comenzar a las 22.15, como cada domingo. Sin embargo, existe la posibilidad de que el inicio se retrase debido a la cobertura especial que realizarán los canales de aire por la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
El acto estará encabezado por el presidente Javier Milei, quien tiene prevista su llegada al Congreso de la Nación alrededor de las 21, un horario similar al utilizado en los años anteriores. En caso de que la cadena nacional o la transmisión informativa se extiendan más de lo previsto, el comienzo del reality podría correrse algunos minutos.
De todos modos, todo indica que la emisión del programa se mantendrá, especialmente después de que el conductor Santiago del Moro anunciara oficialmente el ingreso de los nuevos participantes que reemplazarán a las dos jugadoras que dejaron la competencia.
"Hoy noche especial en GH. Dos ingresos más debate", escribió a través de sus redes sociales, informando a los seguidores del programa que saldrán al aire como estaba pactado.
Por otro lado, la gala de eliminación se llevará a cabo este lunes y el público decidirá quién de los nominados abandonará la casa en primer lugar.
