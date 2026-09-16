Quién ganará Gran Hermano hoy, según el primer boca de urna de Pabloschi
Solange Abraham y Yipio Pintos se enfrentan en una final sin precedentes en Telefe: son enemigas públicas de la casa de Gran Hermano. ¿Quién ganará?
Llegó el día decisivo. Tras meses de aislamiento, estrategias y convivencias al límite, Gran Hermano Generación Dorada celebra su gran final por la pantalla de Telefe. La definición promete paralizar a la audiencia con un mano a mano electrizante entre las dos máximas antagonistas de la temporada: Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos.
Tras la reciente eliminación de Charlotte Caniggia, quien obtuvo el tercer lugar del podio, la casa más famosa del país quedó reducida a un cara a cara de alto voltaje. Ambas participantes construyeron caminos opuestos a lo largo de la competencia, encabezando grupos rivales y protagonizando los cruces verbales más intensos del certamen.
Dos estilos de juego irreconciliables en Gran Hermano
Por un lado, Solange Abraham consolidó un perfil táctico y calculador, respaldado por una alianza firme que resistió múltiples placas de nominación. Del otro lado, la humorista y standupera Yisela "Yipio" Pintos se erigió como la figura más impulsiva y frontal de la casa, apelando al apoyo directo del público a base de carisma.
El quiebre definitivo entre ambas terminó de gestarse tras los severos encontronazos dentro de la convivencia que dividieron a los participantes en dos bandos irreconciliables. Hoy, esa rivalidad alcanzará su punto de ebullición cuando los espectadores elijan a la gran ganadora a través del voto telefónico.
Quién ganará hoy Gran Hermano, según el primer boca de urna de Pabloschi
Tal como sucedió a lo largo de toda la edición, los internautas y fanáticos del ciclo que conduce Santiago del Moro consultan a Pabloschi -histórico y reconocido referente de GH en redes sociales- para conocer la principal tendencia de cara a la batalla final de hoy miércoles.
"Que la gente crea porque tiene con qué creer", escribió el famoso tuitero, en un claro guiño a Sol, a quien apoya confesamente. De este modo, el "gurú" de las votaciones vuelve a marcar tendencia hacia Abraham, dejando en claro que, al momento, los votos la favorecen.
El botín en juego: a qué hora ver la gran final de Gran Hermano
Con la conducción de Santiago del Moro a partir de las 22:15, la vencedora de esta noche no solo se llevará el prestigio de consagrarse campeona del reality, sino también un millonario paquete de premios que incluye 70 millones de pesos, una casa prefabricada y beneficios financieros.
La subcampeona, por su parte, no se irá con las manos vacías y recibirá 20 millones de pesos junto a un inmueble.
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