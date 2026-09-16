Quién ganará Gran Hermano hoy, según el primer boca de urna de Pabloschi

"Que la gente crea porque tiene con qué creer", escribió el famoso tuitero, en un claro guiño a Sol, a quien apoya confesamente. De este modo, el "gurú" de las votaciones vuelve a marcar tendencia hacia Abraham, dejando en claro que, al momento, los votos la favorecen.

El botín en juego: a qué hora ver la gran final de Gran Hermano

Con la conducción de Santiago del Moro a partir de las 22:15, la vencedora de esta noche no solo se llevará el prestigio de consagrarse campeona del reality, sino también un millonario paquete de premios que incluye 70 millones de pesos, una casa prefabricada y beneficios financieros.

La subcampeona, por su parte, no se irá con las manos vacías y recibirá 20 millones de pesos junto a un inmueble.