Coki Ramírez, furiosa con las críticas tras su blooper con Nahuel Pennisi: "Todos somos discapacitados"

Y añadió: "Me río porque me río de mí y él se ríe de la situación... Las cosas que he visto en redes sociales no puedo creer, cuánto odio hay en la gente".

En este sentido, explicó: "Nahuel es mi amigo, Nahuel se caga de risa de esta situación, a ver si lo entienden, porque veníamos del corte... para mí Nahuel es una persona común y corriente, porque no ve y punto, entonces no ve la remera y yo de pelotuda me largo a reír, qué querés que te diga, y bueno nada muy gracioso, Nahuelito sabe que lo adoro, somos re amigos, la verdad que no sé ni siquiera si tendría que estar haciendo este vídeo".

"Yo lo único que les puedo decir es dedíquense a su vida, todo ese tiempo que dedican a odiar, inviértanlo en ustedes gente, pero por favor, no soy yo la única que se lo va a decir, si le pagan a un terapeuta les va a decir lo mismo, dejen de odiar, porque todo eso les va a volver", sostuvo.

Y cerró: "Por favor, gente, relájense, disfruten de la vida, todos somos discapacitados, todos nos faltan capacidades de un montón de cosas, sobre todo de amar y dejar el odio de lado, así que déjense de joder y disfruten, les mando un beso enorme y gracias de verdad por tanto cariño".