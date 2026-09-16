Coki Ramírez, furiosa con las críticas tras su blooper con Nahuel Pennisi: "Todos somos discapacitados"
Luego de que la conductora de la TV Pública hiciera un polémico chiste al artista, las redes la liquidaron y ella salió a responder. ¿Qué dijo Coki Ramírez?
Un momento tan insólito como divertido causó furor en las redes sociales luego de que se difundiera un clip de la TV Pública con el protagonismo de Coki Ramírez. El episodio ocurrió durante el programa Se siente Argentina, que contó con la visita en el estudio de los reconocidos músicos Nahuel Pennisi y Bruno Arias.
En medio de la charla, la conductora Coki Ramírez decidió hacer un paréntesis para resaltar la remera de Arias, ilustrada con el rostro de la inolvidable Mercedes Sosa.
Sin embargo, al buscar la complicidad de los invitados, la presentadora se lanzó hacia Pennisi y soltó: “Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver”, indicó debido a la ceguera del artista, lo que desató la carcajada de todos los presentes.
Como era de esperarse, algunos internautas usaron sus redes sociales para celebrar la espontaneidad de la conductora, así que también hubo quienes la critican, considerando que el chiste fue desubicado, polémico o fuera de lugar. Ante esto, Ramírez decidió responder a los "haters".
La respuesta de Coki Ramírez a las críticas tras su blooper con Nahuel Pennisi
En un extenso descargo que hizo a través de Instagram, Coki apuntó a quienes la señalaron por su comentario desatinado a Pennisi: "Hola querida gente y odiadores, bueno les cuento, yo no soy de hacer estos vídeos porque la verdad, vergüenza ajena los descargos, esto más que un descargo es para contarles que el domingo se emitió un programa que grabamos con mi amigo Nahuel Pennisi y mi amigo Bruno Arias y ya tipo literal me río porque me río de mí, Nahuel se ríe de la situación de él", comenzó.
Y añadió: "Me río porque me río de mí y él se ríe de la situación... Las cosas que he visto en redes sociales no puedo creer, cuánto odio hay en la gente".
En este sentido, explicó: "Nahuel es mi amigo, Nahuel se caga de risa de esta situación, a ver si lo entienden, porque veníamos del corte... para mí Nahuel es una persona común y corriente, porque no ve y punto, entonces no ve la remera y yo de pelotuda me largo a reír, qué querés que te diga, y bueno nada muy gracioso, Nahuelito sabe que lo adoro, somos re amigos, la verdad que no sé ni siquiera si tendría que estar haciendo este vídeo".
"Yo lo único que les puedo decir es dedíquense a su vida, todo ese tiempo que dedican a odiar, inviértanlo en ustedes gente, pero por favor, no soy yo la única que se lo va a decir, si le pagan a un terapeuta les va a decir lo mismo, dejen de odiar, porque todo eso les va a volver", sostuvo.
Y cerró: "Por favor, gente, relájense, disfruten de la vida, todos somos discapacitados, todos nos faltan capacidades de un montón de cosas, sobre todo de amar y dejar el odio de lado, así que déjense de joder y disfruten, les mando un beso enorme y gracias de verdad por tanto cariño".
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