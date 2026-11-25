Lejos de tratarse de un error técnico o una edición aislada, la intervención responde a una estrategia promocional diseñada por la emisora para captar la atención de la audiencia a lo largo de todo el día. De hecho, la propuesta no se limitó únicamente a la clásica ficción, sino que se extendió a toda la programación de la jornada, atravesando los distintos ciclos y contenidos que integran la grilla del canal con este mismo recurso visual.