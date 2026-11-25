Por qué los personajes de "El Zorro" aparecieron con lentes de sol este miércoles en El Trece
Además de la reconocida ficción que relata las aventuras de Fernando de la Vega, toda la programación cumplió esta consigna.
Quienes sintonizaron la pantalla de El Trece este miércoles 25 de noviembre se llevaron una llamativa sorpresa durante la emisión habitual de El Zorro: los icónicos personajes de la serie -Fernando de la Vega, el sargento García y hasta Bernardo- salieron al aire luciendo anteojos de sol.
Lejos de tratarse de un error técnico o una edición aislada, la intervención responde a una estrategia promocional diseñada por la emisora para captar la atención de la audiencia a lo largo de todo el día. De hecho, la propuesta no se limitó únicamente a la clásica ficción, sino que se extendió a toda la programación de la jornada, atravesando los distintos ciclos y contenidos que integran la grilla del canal con este mismo recurso visual.
Cabe señalar que, en el caso de la ficción estrenada en los años '50, por supuesto, el canal utilizó los artilugios de la inteligencia artificial.
De qué se trata la campaña de El Trece que obligó a todos a ponerse lentes de sol
La campaña funciona como antesala de un anuncio institucional que El Trece revelará este jueves 26 de noviembre.
Bajo el eslogan “A partir de mañana el sol de eltrece va a brillar más fuerte que nunca”, los anteojos oscuros se instalaron en pantalla como el principal indicio de la novedad que la señal prepara para dar a conocer en las próximas horas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario