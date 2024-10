Por qué Natalia Oreiro eligió un look austero para los Martín Fierro de Cine 2024

"Me vestí yo. Fue todo un tema la elección del vestuario, debo agradecerle mucho a Pablo Ramírez, que me hizo un vestido increíble. Este lo diseñé yo y me lo realizó Manuel González", contó la actriz al ser entrevistada por Guido Záffora. Y continuó: "Para mí fue una decisión importante qué ponerme porque es una noche muy especial. Quería enaltecer estos premios, que se hacen por primera vez, pero también entendiendo que la realidad en Argentina está un poco complicada, así que quería algo sencillo".