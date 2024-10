Yanina Latorre estalló contra los discursos en los Martín Fierro de Cine: "Politizan"

Tal es así que, organizados por APTRA, estos premios volvieron a poner en foco la situación del país. En tanto, Yanina Latorre dejó asentado su pensamiento en redes sociales y, una vez más, sin filtro, apuntó contra los actores que van en contra de Milei. Además, así dio a entender que así arruinan unos premios que podrían ser disfrutables.

"Una verguenza todo! Un premio que politizan. ¿Se da cuenta esta gente que hay gente que realmente no tiene para comer?", escribió, a modo de crítica por lo ocurrido. Aún así, Yanina Latorre no fue la única que habló en modo de crítica por lo sucedido, sino que también varios actores como Guillermo Francella y Luis Brandoni decidieron no hacer referencia a la política.

Los más premiados de los Martín Fierro de Cine y series

"Puan" fue una de las películas más premiadas de la noche. "La tregua", Norman Briski, Mirtha Legrand y Graciela Borges fueron homenajeados por ser íconos en el mundo del cine argentino, y dieron un discurso plagado de mensajes políticos sobre el desfinanciamiento de las universidades y el cine. Finalmente, el Martín Fierro de Oro se la llevó Guillermo Francella, por su actuación en "El Encargado".