Por qué se demora el velatorio de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de VideoMatch
A dos días del fallecimiento del actor, los seres queridos avanzan para poder realizar el último adiós necesario. Los detalles.
La dolorosa partida física de Daniel Bifulco, el comediante que brilló al encarnar a Jaimito en el histórico ciclo "VideoMatch", sumó un dramático e inesperado obstáculo administrativo que impide a sus seres queridos realizar la correspondiente despedida. El cuerpo del humorista de 56 años, quien fue hallado sin vida en su domicilio de Villa Urquiza a raíz de un presunto paro cardíaco aún no ratificado oficialmente, permanece en la morgue a la espera de ser retirado por su círculo íntimo, trámite frenado debido a la ausencia de su Documento Nacional de Identidad.
Según información obtenida por Teleshow mediante allegados a la familia, el DNI del comediante habría quedado en una inmobiliaria ubicada en la ciudad de Mar del Plata. Frente a esta urgencia, su excompañero del trío humorístico Roberto Peña inició gestiones directas para ubicar el documento y organizar su traslado hacia Buenos Aires con la ayuda de miembros de su elenco teatral, mientras el entorno evalúa alternativas como partidas de nacimiento o licencias de conducir para agilizar la acreditación de la identidad.
La búsqueda de la documentación guarda un directo vínculo con los compromisos profesionales que el artista organizaba de cara a los próximos meses. Horas previas a su deceso, Bifulco había utilizado sus plataformas digitales para anunciar su incorporación a la temporada teatral 2027 de "La magia de la risa" en el Teatro Victoria de la ciudad balnearia, obra que ya había compartido durante la temporada 2026 junto a su propia hija, Luciana Bifulco, además de las figuras de Pablo Cabaleiro, Flavio Gastaldi y Juan Bifulco.
En medio del dolor por la conmovedora pérdida y los contratiempos legales, la joven actriz acudió a sus redes sociales para difundir un sentido comunicado de gratitud dirigido al público y a los colegas de su padre por el incondicional afecto brindado. Las condolencias por el fallecimiento del artista se multiplicaron rápidamente en el ambiente del espectáculo, destacándose las palabras y dedicatorias públicas de personalidades como Marcelo Tinelli, Alfredo Silva, Flavio Gastaldi, Pablo Cabaleiro y sus eternos compañeros de escenario.
La popularidad masiva de Daniel Bifulco quedó marcada a fuego gracias al recordado trío "Los Jaimitos", espacio que lideró en la pantalla chica al lado de Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, convirtiéndose en un fenómeno televisivo indiscutido a comienzos de los años 2000. Ese vínculo profesional y de profunda amistad trascendió las cámaras del mítico envío conducido por Marcelo Tinelli, manteniéndose sólido con el paso de las décadas a través de múltiples proyectos en común.
Durante sus últimos años de carrera artística, el comediante adaptó su talento a los nuevos lenguajes de comunicación, combinando sus labores en el circuito teatral tradicional con la creación de contenidos de comedia y participaciones en plataformas de streaming junto a Peña y otros colegas del medio. Mientras sus allegados ultiman los detalles del trámite identificatorio para darle el último adiós, el legado del humorista permanece vivo en la memoria de la audiencia.
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