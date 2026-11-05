Por qué se demora el velatorio de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de VideoMatch

La dolorosa partida física de Daniel Bifulco, el comediante que brilló al encarnar a Jaimito en el histórico ciclo "VideoMatch", sumó un dramático e inesperado obstáculo administrativo que impide a sus seres queridos realizar la correspondiente despedida. El cuerpo del humorista de 56 años, quien fue hallado sin vida en su domicilio de Villa Urquiza a raíz de un presunto paro cardíaco aún no ratificado oficialmente, permanece en la morgue a la espera de ser retirado por su círculo íntimo, trámite frenado debido a la ausencia de su Documento Nacional de Identidad.