La emoción de Guillermo Coppola al recordar a Ricardo Fort junto a su hija Martita en MasterChef Celebrity

En ese mismo descargo ante las cámaras del programa, la concursante detalló los objetos personales y los valores morales que conserva de su progenitor tras su partida física: "Me quedé sus zapatillas por calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso. En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre", destacó al definir la filosofía de vida que heredó del comandante.

Sin embargo, a diferencia de las recordadas disputas mediáticas y cruces icónicos que inmortalizó su padre en la pantalla chica, la joven participante marcó una clara distancia respecto del perfil combativo: "Yo hago la mía y no tengo 'lore' con ninguno", concluyó tajante, dejando en claro que prefiere mantener una convivencia pacífica y enfocar su energía en su propio desempeño dentro del certamen gastronómico.