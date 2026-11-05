La emoción de Guillermo Coppola al recordar a Ricardo Fort junto a su hija Martita en MasterChef Celebrity
Durante su visita al programa de Telefe, el empresario y legendario representante protagonizó un tierno encuentro con Martita. Los detalles.
Las cocinas de "MasterChef Celebrity" sumaron una noche repleta de recuerdos y sensibilidad con la visita de Guillermo Coppola al estudio de Telefe. Durante su recorrida por las estaciones de trabajo, el histórico representante de futbolistas mantuvo un cálido encuentro con Marta Fort, instancia en la que rememoraron la figura de Ricardo Fort a casi trece años de su fallecimiento, sacando a la luz anécdotas inéditas de la intimidad y la generosidad que caracterizaban al recordado mediático.
La joven concursante aprovechó la presencia del empresario para acercarle unos chocolates y compartir un detalle del vínculo que unía a su padre con el invitado: "Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento", reveló Marta sobre el valor que Ricardo le daba a esa amistad. Ante el gesto, Coppola reaccionó con afecto y confirmó la naturaleza desprendida del chocolatero expresando: "Tu papá era muy regalero, muy generoso. Y con Diego también".
La interacción no se limitó a la reconstrucción del recuerdo del empresario, ya que Coppola no dudó en fundirse en un emotivo abrazo con la participante. En ese instante de profunda conexión en pantalla, el ex manager de Diego Maradona confesó que la conocía desde que era apenas una nena, propiciando un momento televisivo que conmovió tanto al jurado como a la audiencia presente en el certamen culinario.
Por su parte, la propia Marta Fort ya venía de abrir su corazón jornadas atrás respecto del impacto que genera su apellido en el medio. Durante la gala del 26 de octubre, en plena noche de última chance, la heredera profundizó sobre cómo tomaría Ricardo su recorrido mediático: "Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado", afirmó con absoluta seguridad sobre su lugar en el espectáculo.
Herencias materiales, libertad de elección y un perfil distanciado de los escándalos
En ese mismo descargo ante las cámaras del programa, la concursante detalló los objetos personales y los valores morales que conserva de su progenitor tras su partida física: "Me quedé sus zapatillas por calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso. En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre", destacó al definir la filosofía de vida que heredó del comandante.
Sin embargo, a diferencia de las recordadas disputas mediáticas y cruces icónicos que inmortalizó su padre en la pantalla chica, la joven participante marcó una clara distancia respecto del perfil combativo: "Yo hago la mía y no tengo 'lore' con ninguno", concluyó tajante, dejando en claro que prefiere mantener una convivencia pacífica y enfocar su energía en su propio desempeño dentro del certamen gastronómico.
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