Premios Emmy 2025: uno por uno, los mejores looks de la alfombra roja

- Molly Gordon

Con un diseño a rayas de Giorgio Armani, la actriz de "The Bear" lució uno de los looks más elogiados con un corte moderno que resaltó su figura.

- Jeff Hiller

El actor de "Somebody Somewhere" ganó un Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia. Durante la ceremonia apostó por un traje a cuadros en rosa que no pasó desapercibido y marcó la diferencia con su look icónico.

- Britt Lower

La actriz de Severance se coronó como una de las mejores vestidas de la noche. En esta ocasión, ella lució un vestido sin mangas color naranja metalizado que le quedaba ajustado al cuerpo.

- Colman Domingo

Fiel a su estilo, el actor brilló con un look extravagante: pantalón de seda marrón, camisa blanca y un saco cuadrille celeste claro.

- Selena Gomez

Brillante y sobria, la actriz de "Only murders in the building" llegó a la gala acompañada de su prometido, Benny Blanco luciendo un vestido rojo con cola y un cuello que no le quedaba ajustado a su cuerpo, sino que resaltaba su figura con total sutileza.

- Pedro Pascal

El actor de "The Last of us" llevó un traje completamente blanco combinado con con lentes de sol y zapatos oscuros para cortar con el color.

- Sydney Sweeney

Marcando tendencia con un rojo metalizado y un escote atractivo, la actriz fue una de las mejores vestidas de la noche.

- Noah Wyle

El actor de "The Pitt" eligió un traje azul combinado con un moño negro y una camisa blanca destacando su sobriedad y elegancia.