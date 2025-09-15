Premios Emmy 2025: uno por uno, los mejores looks de la alfombra roja
Las personalidades más importantes de Hollywood se reunieron en el Peacock Theatre de Los Ángeles para la nueva edición de los Emmys.
Los Premios Emmy 2025 volvieron a ser una de las galas más esperadas de la televisión, y la alfombra roja fue el lugar donde las figuras más importantes de la industria desplegaron todo su glamour. Con trajes elegantes, vestidos de alta costura y looks arriesgados, las celebridades marcaron tendencia y dejaron postales inolvidables para el recuerdo.
La alfombra roja se convirtió en un desfile de moda en el que cada estrella buscó destacar con su propio estilo. Los looks más comentados de la noche incluyeron a varias celebridades que optaron por la elegancia clásica con un toque de modernidad. Las grandes casas de moda estuvieron presentes, vistiendo a los actores y actrices más importantes del momento. Desde los clásicos trajes de Valentino hasta las arriesgadas creaciones de Chanel, la alfombra roja fue el escenario perfecto para mostrar las últimas tendencias.
Además de la moda, la alfombra roja fue el lugar de encuentro para las celebridades antes de la gran noche. Los looks más arriesgados se llevaron todas las miradas, demostrando que en el mundo del espectáculo, el estilo es una forma de expresión.
Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Emmy 2025
- Ben Stiller
El actor fue uno de los primeros en llegar a la alfombra roja y a la ceremonia donde lució un traje clásico en la gama del azul oscuro con zapatos negros.
- Molly Gordon
Con un diseño a rayas de Giorgio Armani, la actriz de "The Bear" lució uno de los looks más elogiados con un corte moderno que resaltó su figura.
- Jeff Hiller
El actor de "Somebody Somewhere" ganó un Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia. Durante la ceremonia apostó por un traje a cuadros en rosa que no pasó desapercibido y marcó la diferencia con su look icónico.
- Britt Lower
La actriz de Severance se coronó como una de las mejores vestidas de la noche. En esta ocasión, ella lució un vestido sin mangas color naranja metalizado que le quedaba ajustado al cuerpo.
- Colman Domingo
Fiel a su estilo, el actor brilló con un look extravagante: pantalón de seda marrón, camisa blanca y un saco cuadrille celeste claro.
- Selena Gomez
Brillante y sobria, la actriz de "Only murders in the building" llegó a la gala acompañada de su prometido, Benny Blanco luciendo un vestido rojo con cola y un cuello que no le quedaba ajustado a su cuerpo, sino que resaltaba su figura con total sutileza.
- Pedro Pascal
El actor de "The Last of us" llevó un traje completamente blanco combinado con con lentes de sol y zapatos oscuros para cortar con el color.
- Sydney Sweeney
Marcando tendencia con un rojo metalizado y un escote atractivo, la actriz fue una de las mejores vestidas de la noche.
- Noah Wyle
El actor de "The Pitt" eligió un traje azul combinado con un moño negro y una camisa blanca destacando su sobriedad y elegancia.
