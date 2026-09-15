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Premios Emmy 2026: alfombra roja, gala y todos ganadores, minuto a minuto

Matthew Rhys

Matthew Rhys, primer actor en ganar dos categorías de actuación protagonista en la misma noche en los Premios Emmy. 
Stephen Root con su Premio Emmy. 

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Este lunes 14 de septiembre, la televisión estadounidense presentó una nueva edición de los Premios Emmy. Todos los detalles de la ceremonia.

- Por Noe Ríos

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Hollywood celebró una nueva gala este lunes cuando la industria de la televisión estadounidense llevó a cabo la entrega de la 78.ª edición de los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, más conocidos como los Premios Emmy.

El evento tuvo lugar en el reconocido Peacock Theater de Los Ángeles, escenario que reunió a las máximas celebridades de la pantalla chica en una velada diseñada para premiar lo mejor de la temporada.

Minuto a minuno de los Premios Emmy 2026

Mejor serie de comedia

Esta terna, la última de la noche, fue presentada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson quienes anunciaron que "Widow´s Bay" se lleva el premio con su primera temporada. La serie tuvo, esta noche mejor actor, mejor actriz de reparto y la semana pasada, en las categorías técnicas, se llevó todas las nominaciones. El elenco y equipo de producción completo subieron a recibir el galardón.

"Esto es increíble", comenzaron diciendo y luego agregaron: "Esta fue una gran colaboración de los mejores raretes de la industria, directores, creadores, gracias a todos otra vez". Y, con esto terminaron los Premios Emmy 2026.

Mejor serie dramática

"Los ángeles de Charlie" subieron al escenario para celebrar los 50 años de la saga y, además, recordaron a Farrah Fawcett, también parte de esta historia y quien falleció en 2009 a los 62 años tras una dura batalla contra el cáncer. "Siempre estará con nosotras", dijeron.

Luego de esto, presentaron el premio y confirmaron que "The pitt" se llevó el premio siendo la segunda vez que la tira es elegida para aceptar el galardón. En la primera edición ganó en la misma terna. El elenco completo subió a recibir la estatuilla.

"Estamos muy agradecidos de estar aquí entre todos estos nominados. Estamos muy agradecidos de estar en este negocio, estamos muy bendecidos de tener a las personas más talentosas y apasionadas", dijo el productor. Luego, cerró: "Lo mejor de este trabajo es la gente con la que trabajamos a diario. Siempre tratamos de ser auténticos y contar historias sobre los héroes de la vida real del departamento de urgencia y queremos darle un poco de atención. Sigamos haciendo lo que hacemos".

Homenaje a Catherine O´Hara y el In memoriam

Macaulay Culkin el actor de "Mi pobre angelito" comenzó hablando de Catherine O'Hara, quien falleció este año y con quien compartió pantalla en "Mi pobre angelito". "Ella era nuestra mamá. Puede que me haya olvidado, dos veces, pero nosotros siempre la recordaremos", dijo el actor entre lágrimas. A su vez, Annie Murphy y Dan Levy se sumaron a este homenaje en el que hablaron de lo gran persona que era, cómo muchas personas los abrazaron el día que falleció y cómo su risa "siempre será el mayor recuerdo" que tendrán.

"Esas son las cosas que nos aferramos con mucha más fuerza, en especial cuando perdemos a alguien", dijo Dan Levy y agregó: "Esas virtudes son a las que más nos aferramos, tanto de Catherine como de todas las personas que perdimos este año". Tras esto, comenzó el In memoriam de los Premios Emmy 2026 donde aparecieron en pantalla todos los artistas y productores fallecidos del 2026. Este homenaje finalizó con las palabras de Jamie Lee Curtis para Rob Reiner, quien fue asesinado en diciembre de 2025 por su hijo Nick: "Todos extrañamos a Rob y a Michele (su esposa, también asesinada). Era bueno, amigo de todos, amable", dijo entre lágrimas.

Mejor serie limitada o antología

"DTF ST. LOUIS", la serie de HBO Max, recibió el premio a mejor serie limitada o antología. El elenco completo subió al escenario para recibir el galardón tras su primera edición en pantalla.

Homenaje a Dolly Parton

Sally Field, quien se llevó el premio mejor actriz principal en una serie limitada o antología por su papel en “Remarkably Bright Creatures” subió al escenario para homenajear a su amiga. La intérprete, quien se convirtió en amiga de Dolly Parton tras su trabajo en "Magnolias de Acero", fue quien homenajeó a la artista que falleció este 2026.

"Tenía un sentido del humor tan atrevido que habría hecho que cualquier tipo mal hablado saliera corriendo a esconderse", dijo y agregó: "Era una persona dedicada a ayudar a los demás tanto en su Tennesse natal como en el resto del país. Que dios te bendiga, Dolly querida amiga mía y no soy la única persona en este mundo que te amará por siempre y para siempre".

Luego, mostraron un video de Dolly hablando de una de sus canciones para darle la bienvenida a Reba McEntire al escenario quien cantó "Appalachian Memories", un emocionante tema mientras aparecieron imágenes de la artista en pantalla. "Te amo Dolly", cerró la cantante tras su canción.

Mejor guion en una serie dramática

Vince Gilligan se llevó el premio por su trabajo en Pluribus. "No hay nada más raro que nuestro mundo actual", dijo el director. "Nunca estaremos de acuerdo en todo, pero sí podemos mostrarnos respeto, algo de gentileza y dejar de escuchar a los que ganan poder al dividirnos. Gracias a todos", cerró.

Michael J. Fox fue homenajeado con el premio humanitario

Es la sexta vez que los Emmys entregan este premio siendo así Michael J. Fox el sexto ganador. Luego de un vídeo en el que hicieron referencia a su carrera completa, incluyendo su lucha contra el parkinson, enfermedad que padece y su compromiso por encontrar una cura, lo recibieron en el escenario. Aunque, previamente, hablaron de su fundación, que lleva su nombre, la cual busca encontrar la cura para esta enfermedad. De hecho, es la mayor organización sin fines de lucro que lucha por la cura y financia investigaciones.

El actor, luego de este emocionante vídeo, subió al escenario emocionando a todos los presentes en la gala para recibir su premio. Ovacionado de pie, Fox ingresó en su silla de ruedas completamente feliz por este reconocimiento.

"Primero que nada, muchas gracias Juliana. Estoy muy agradecido por tus palabras y por todos los años que trabajamos juntos", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Estoy agradecido por nuestra amistad". En esa línea sumó: "Gracias a los que forman parte de la Academia por este reconocimiento. Unas palabras sobre Bob Hope, mis padres participaron de esta asociación y todo lo que he aprendido, lo he aprendido de su ejemplo. Cuando las cosas se ponen difíciles hay que estar presentes y no sabía que esto me iba a servir en mi propia vida".

Asimismo, agregó: "Al principio mantuve mi enfermedad en secreto, tenía miedo que me afectara en mi carrera, mi relación con el público, pero me sorprendió el amor que recibí y esto lo aprecio mucho. Al principio pensé que aceptar el parkinson era rendirme, pero luego entendí que era luchar por todo los que lo padecen". En ese sentido, también dijo: "Estoy agradecido por todos los que trabajan en la asociación y los que están aquí presentes, a mi co fundadora Debbie Brooks también".

"Este, ahora es el momento en el que agradezco a Tracy y nuestros hijos. Gracias por su amor, su comprensión, a mis hermanos, familia y mamá también. Gracias por mostrame cómo se hace", cerró para volver a ser ovacionado de pie y entre las lágrimas de los asistentes.

Mejor director en una serie de comedia

Marcello Hernández presentó el premio a mejor dirección en una serie de comedia luego de saludar a todos los actores de Hollywood presentes en la gala porque no sabía muy bien a quiénes iba a poder ver en las fiestas posteriores a la gala. Luego de tanta espera, el actor confirmó que Hiro Murai se llevó el premio por su trabajo en "Widow´s Bay".

"Quiero agradecerle a todo el equipo de producción, post producción, a la gente que estuvo desde el principio. Estoy orgulloso de todo lo que hicimos. También gracias a mi familia y a mi pareja, Ema, te amo", dijo el director emocionado.

Mejor director en una serie de drama

Saul Metzstein por su trabajo en Slow Horses - Scars. "Tuvimos el mejor equipo del mundo", dijo el director completamente emocionado. "Muchas gracias", cerró.

Mejor guion en una serie de comedia

Katie Dippold se llevó el premio por su trabajo en "Widow´s Bay". "Algunas cosas rápidas: gracias Apple, al brillante Matthew Rhys, al elenco increíble, al equipo de producción, gracias, son unos genios. Finalmente, a mi novio de 16 años, gracias por todo", dijo la escritora.

Mejor actor en una serie de comedia

Matthew Rhys ganó el premio por su papel en "Widow´s Bay". El actor ya se había llevado el premio a mejor actor en una serie limitada, antología o película por su papel en "The Beast in me". El artista tenía dos nominaciones y se hizo con ambas en una sola noche. Así se convirtió en el primer actor en la historia en ganar dos veces en una misma ceremonia por una terna de "mejor actor".

Mejor actriz principal en una serie limitada o antología

Emma D´Arcy y Emilia Clarke, ambas integrantes del universo "Game of Thrones" presentaron el premio. Aunque, antes, homenajearon al universo que las llevó a la fama mundial hablando alto valyrio.

Luego, presentaron el premio a mejor actriz principal en una serie limitada o antología. Las actrices, tras esto, confirmaron que Sally Field se llevó el galardón por su papel en “Remarkably Bright Creatures”.

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Tom Pelphrey ganó el premio por su papel en "Task". Emocionado y agradecido, el actor habló de su posibilidad de ser parte de esta serie junto a Mark Ruffalo, también le agradeció a su esposa y confirmó que está esperando un nuevo bebé. "Gracias a todos por darme la oportunidad de ser parte de esta historia", dijo.

Mejor actor en una serie de drama

Emmy John Mulaney presentó el premio haciendo chistes polémicos en contra de los discursos de actrices: "Por fin hombres siendo hombres. Desde los inicios de la televisión los hombres han sido poco representados", dijo entre tantas cosas. A su vez leyó un libro llamado "la guía para ser un hombre".

Tras esto confirmó que el ganador del premio es Noah Wyle por su papel en "The Pitt" siendo esta la segunda vez que el actor gana un premio en la misma terna y con el mismo personaje.

"Esto es demasiado. Debo reconocer el trabajo de mis compañeros de categoría", afirmó el actor y destacó a Gary Oldman como su inspiración. "Estoy agradecido por todos con quiénes he trabajado. Gracias a los hombres que trabajan muy duro. Vamos a regresar pronto. Esto es lo único que yo quería hacer de chico. Gracias por aceptarme", cerró.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Sofía Vergara, la encargada de presentar el premio, confirmó que Stephen Root se llevó el premio por su papel en "Widow´s Bay". "Estoy feliz de haber sido incluido en este camino", contó el actor. Luego, agregó: "Gracias Harrison Ford porque mi hijo vino corriendo y me dijo "estás en una categoría con Harrison Ford"".

"Gracias a todos. Estoy feliz por representar esta serie. Muchas gracias", destacó.

Mejor actriz en una serie dramática

Julia Garner y Florence Pugh presentaron el premio a Mejor actriz en una serie dramática confirmando que la favorita de las nominadas, Rhea Seehorn se llevó el galardón por sobre actrices como Zendaya por su papel en "Pluribus".

Emocionada y agradecida, la actriz dejó un mensaje totalmente dulce y no se olvidó de mencionar a nadie del elenco, así como de su familia como agradecimiento por el apoyo.

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Allison Janney se llevó el premio por su papel en “The Diplomat”. Con esta victoria se convierte en una de las actrices más ganadoras de la historia con un total de ocho premios.

Mejor actor en una serie limitada/antología o película

Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz de "Buffy, la cazavampiros" presentaron el premio a mejor actor en una serie Limitada/Antología/Película. El premio, en esta ocasión el premio fue para Matthew Rhys por su papel en "The beast in me".

Los actores de "Buffy, la cazavampiros", antes de entregar el premio decidieron homenajear a parte del elenco que falleció en este 2026: "Fue un año muy duro para nuestro elenco", dijeron.

Mejor actriz en una serie de comedia

Zendaya, quien ganó dos veces un Emmy, presentó el premio que fue obtenido por Jean Smart gracias a su papel en "Hacks", serie que estrenó su última temporada. Es la quinta vez que la artista se lleva este premio por la misma historia. Así es cómo la actriz se convirtió en la primera artista en la historia de la televisión en ganar un Emmy por cada temporada de una serie.

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Amy Poehler presentó el primer premio de la noche y le entregó el galardón de "mejor actriz de reparto en una serie de comedia" a Kate O´Flynn por su papel en "Widow´s Bay". Con esta estatuilla es la primera vez que la intérprete gana un Emmy.

Empezaron los Premios Emmy 2026

Con un spot de promoción protagonizado por Mariska Hargitay, quien se desempeñará como la host de la noche, cantando "I love TV screens", una canción adaptada para la noche de los Emmys 2026, se abrió la transmisión en HBO Max y TNT para Latinomerica. La actriz, después de mostrarse cantando en su viaje a Los Ángeles ingresó al escenario con un vestido blanco cantando la misma canción y bailándola. Así, tras una ovación en el Peacock Theater de las mejores celebridades de Hollywood, comenzó una nueva temporada de premios.

"Los Emmys celebran su edición número 78", comenzó diciendo y agregó: "Estoy orgullosa de ser la primera mujer en conducir los Emmy en 15 años". Tras esto, agregó varios chistes que incluyen a los propios artistas de Hollywood. A su vez, aprovechó el momento para agradecerle a Dick Wolf por la creación de "Law & Orden", producción que la llevó a la fama mundial.

Tras esto, la actriz procedió a hablar de los nominados, incluyendo a las series que terminan temporada.

El momento destacado y los mejores looks de la alfombra roja de los Emmys 2026

La alfombra roja de los Premios Emmy 2026 comenzó a las 20hs puntual en Argentina y dejó varias de las joyas, entre las que se destacan los mejores looks de varias de las celebridades que posaron ante las cámaras. Además, Thomas Doherty nos regaló el momento viral previo a la gala. Por otro lado, Zendaya también apareció con un cambio de look que sorprendió a los fans.

Los protagonistas de

Los protagonistas de "El Caballero de los Siete Reinos" en los Premios Emmy 2026

Favoritos y destacados en la previa

Entre los títulos con mayores aspiraciones a quedarse con las estatuillas destacan producciones como "The Pitt", "Hacks", "Widow’s Bay" y "Pluribus", ficciones que lideran el número de candidaturas de la noche. La entrega promete un gran despliegue visual, homenajes especiales y diversas modificaciones en su dinámica respecto de ediciones pasadas.

La conducción de la fiesta estará en manos de la actriz, productora y realizadora Mariska Hargitay, célebre mundialmente por encarnar a Olivia Benson en la emblemática serie "Law & Order: Special Victims Unit", proyecto en el cual trabaja desde 1999. Por este rol, la artista acumuló ocho nominaciones al galardón, habiendo ganado como Mejor Actriz de Drama en 2006. Además, en los Creative Arts Emmys de este año, se adjudicó dos premios gracias a su trabajo en el documental "My Mom Jayne", enfocado en la vida de su madre, la recordada actriz Jayne Mansfield.

Premios Emmy 2026: ¿a qué hora empieza la ceremonia en Latinoamérica?

El inicio de la entrega de premios variará según la franja horaria de cada país:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 6:00 p. m.

  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7:00 p. m.

  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 8:00 p. m.

  • Argentina, Chile, Uruguay y Brasil (Brasilia): 9:00 p. m.

  • España: 2:00 a. m. del martes 15 de septiembre.

  • Estados Unidos: 5:00 p. m. (costa del Pacífico) / 8:00 p. m. (costa del Este).

Premios Emmy 2026: a qué hora y cómo ver la alfombra roja

La cobertura previa de la gala comenzará varias horas antes con el desfile de las celebridades por la alfombra roja. La señal E! iniciará la transmisión a las 5:00 p. m. ET con el especial "Live From E!: Countdown to The Emmys" —emitido a las 4:00 p. m. en Colombia y Perú— bajo la conducción de Erin Lim Rhodes, Lance Bass y Ciara Miller. Acto seguido, a las 6:00 p. m. ET, la cadena dará paso a "Live From E!: 2026 Emmys", un bloque de dos horas dedicado al arribo de los invitados.

En paralelo, CNN y Variety realizarán una transmisión conjunta titulada "CNN & Variety: Red Carpet Live: TV’s Biggest Night", la cual podrá seguirse a partir de las 5:00 p. m. ET mediante la página web de CNN y su aplicación móvil para suscriptores. Por su parte, la cadena NBC transmitirá la alfombra roja a través de TikTok comenzando a las 6:35 p. m. ET.

Para el público de Latinoamérica, la pantalla de TNT y HBO Max arrancarán el seguimiento de la previa desde las 7:00 p. m. ET. La señal estará disponible mediante operadores de televisión por cable, la plataforma de streaming DGO y la antena de DIRECTV.

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