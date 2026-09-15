Premios Emmy 2026: alfombra roja, gala y todos ganadores, minuto a minuto

Michael J. Fox fue homenajeado con el premio humanitario

Es la sexta vez que los Emmys entregan este premio siendo así Michael J. Fox el sexto ganador. Luego de un vídeo en el que hicieron referencia a su carrera completa, incluyendo su lucha contra el parkinson, enfermedad que padece y su compromiso por encontrar una cura, lo recibieron en el escenario. Aunque, previamente, hablaron de su fundación, que lleva su nombre, la cual busca encontrar la cura para esta enfermedad. De hecho, es la mayor organización sin fines de lucro que lucha por la cura y financia investigaciones.

Michael J. Fox was just awarded the Bob Hope Humanitarian Award, which has only been given out 7 times in Emmys history. here's his full speech"Initially, I kept my Parkinson's diagnosis a secret. I worried that it would affect my work and my relationship with audiences. Would… pic.twitter.com/N3WbJ9pRBU — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) September 15, 2026

El actor, luego de este emocionante vídeo, subió al escenario emocionando a todos los presentes en la gala para recibir su premio. Ovacionado de pie, Fox ingresó en su silla de ruedas completamente feliz por este reconocimiento.

"Primero que nada, muchas gracias Juliana. Estoy muy agradecido por tus palabras y por todos los años que trabajamos juntos", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Estoy agradecido por nuestra amistad". En esa línea sumó: "Gracias a los que forman parte de la Academia por este reconocimiento. Unas palabras sobre Bob Hope, mis padres participaron de esta asociación y todo lo que he aprendido, lo he aprendido de su ejemplo. Cuando las cosas se ponen difíciles hay que estar presentes y no sabía que esto me iba a servir en mi propia vida".

Ovación para Michael J. Fox al recibir el premio humanitario en los #Emmy pic.twitter.com/y5RVOKkr7F — minutouno (@minutounocom) September 15, 2026

Asimismo, agregó: "Al principio mantuve mi enfermedad en secreto, tenía miedo que me afectara en mi carrera, mi relación con el público, pero me sorprendió el amor que recibí y esto lo aprecio mucho. Al principio pensé que aceptar el parkinson era rendirme, pero luego entendí que era luchar por todo los que lo padecen". En ese sentido, también dijo: "Estoy agradecido por todos los que trabajan en la asociación y los que están aquí presentes, a mi co fundadora Debbie Brooks también".

"Este, ahora es el momento en el que agradezco a Tracy y nuestros hijos. Gracias por su amor, su comprensión, a mis hermanos, familia y mamá también. Gracias por mostrame cómo se hace", cerró para volver a ser ovacionado de pie y entre las lágrimas de los asistentes.