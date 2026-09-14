Premios Emmy 2026: el tierno gesto de Thomas Doherty con Nicole Brydon Bloom durante la alfombra roja

Sin embargo, esta tarde en Los Ángeles, muy lejos del suspenso y la paranoia que envuelven a sus personajes, Thomas y Nicole demostraron que la verdadera elegancia habita en la empatía. En una noche donde se celebran los mejores relatos de la pantalla, ellos regalaron la escena más linda fuera de libreto: la de dos compañeros celebrando el presente del otro y recordando que el brillo más lindo siempre es el que se cuida de a dos.