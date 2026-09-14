Premios Emmy 2026: el tierno gesto de Thomas Doherty con Nicole Brydon Bloom durante la alfombra roja
Los actores, que comparten pantalla en "Paradise" vivieron un momento de pura dulzura durante la alfombra roja que se volvió viral en redes sociales. Los detalles.
En la antesala de la gran gala de la televisión, la alfombra azul de los Premios Emmy 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles se convirtió en el escenario de uno de los gestos más genuinos y conmovedores de la jornada. En medio del frenesí de luces, flashes y trajes de alta costura, fue un instante de complicidad pura el que terminó robándose los suspiros de la prensa y de la audiencia global.
Los protagonistas del momento fueron Thomas Doherty y Nicole Brydon Bloom, compañeros de elenco en la aclamada Paradise. Mientras los fotógrafos buscaban la toma perfecta, Doherty no dudó en romper el protocolo de pose para agacharse en plena alfombra y acomodar con delicadeza la caída del vestido de Nicole, asegurándose de que luzca impecable en cada encuadre. Lejos de la impostura, la mirada de apoyo y la naturalidad del gesto reflejaron un cuidado mutuo que trasciende cualquier campaña de prensa.
Esa calidez resulta un contraste fascinante con la atmósfera opresiva que ambos sostienen en la ficción. En Paradise, la calma de una comunidad serena habitada por las personas más prominentes del mundo estalla cuando un espeluznante asesinato desata una investigación de altísimo riesgo. La trama coloca en el centro de las sospechas a Xavier Collins, jefe del Servicio Secreto de la Casa Blanca, quien queda acorralado tras ser descubierto junto a la cama del propio presidente al momento de su muerte.
Sin embargo, esta tarde en Los Ángeles, muy lejos del suspenso y la paranoia que envuelven a sus personajes, Thomas y Nicole demostraron que la verdadera elegancia habita en la empatía. En una noche donde se celebran los mejores relatos de la pantalla, ellos regalaron la escena más linda fuera de libreto: la de dos compañeros celebrando el presente del otro y recordando que el brillo más lindo siempre es el que se cuida de a dos.
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