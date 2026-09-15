Premios Emmy: furor por la cumbre "Game of Thrones" entre Emilia Clarke y Emma D'Arcy hablando en Alto Valyrio
La inolvidable Daenerys Targaryen y la reina Rhaenyra cruzaron guiños sobre su legado dinástico y desataron una marea de reacciones virales.
La 78ª edición de los Premios Emmy dejó momentos inolvidables sobre el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles, pero pocos lograron la repercusión instantánea y el entusiasmo que generó la aparición conjunta de Emilia Clarke y Emma D’Arcy, uno de los furores virales de la jornada.
Las dos máximas figuras vinculadas al universo de "Game of Thrones" protagonizaron uno de los pasajes más comentados de la noche al presentar una de las ternas principales de la gala, regalándole a los fanáticos un crossover histórico entre la serie original y su exitoso spin-off.
El clímax de la presentación llegó cuando las actrices decidieron dejar de lado el inglés por un instante para apelar a la mística de la ficción. Emilia Clarke, recordada mundialmente por haber encarnado a la imponente Daenerys Targaryen, tomó la palabra para dirigirse al auditorio utilizando con absoluta soltura el Alto Valyrio, el complejo idioma ficticio desarrollado a partir de las novelas de George R. R. Martin.
El guiño dinástico que enloqueció a los fanáticos de "Game of Thrones" en la gala de los Premios Emmy
Lejos de quedar descolocada ante la intervención en la lengua ancestral de los Siete Reinos, Emma D'Arcy —quien interpreta a la reina Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon", un rol generacionalmente emparentado con el linaje de los Targaryen— asumió el rol de traductora en tiempo real con absoluta naturalidad, completando un divertido intercambio cómplice que rápidamente se convirtió en tendencia global.
El cruce entre la "Madre de Dragones" y la actual heredera del trono en la precuela desató una ola inmediata de memes, aplausos virtuales y comentarios encendidos en plataformas como X e Instagram, consolidándose como la postal más festejada por los fanáticos de la fantasía épica y coronando una de las postales más comentadas de la gran noche de la televisión.
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