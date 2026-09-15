Premios Emmy: furor por la cumbre "Game of Thrones" entre Emilia Clarke y Emma D'Arcy hablando en Alto Valyrio

El cruce entre la "Madre de Dragones" y la actual heredera del trono en la precuela desató una ola inmediata de memes, aplausos virtuales y comentarios encendidos en plataformas como X e Instagram, consolidándose como la postal más festejada por los fanáticos de la fantasía épica y coronando una de las postales más comentadas de la gran noche de la televisión.