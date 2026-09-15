Quién es Matthew Rhys, el actor que hizo historia con su "doblete" en los Premios Emmy 2026
Se llevó el premio a mejor actor en una serie de drama por "La bestia en mi" y también brilló como mejor actor en una serie de comedia por "Widow´s Bay".
La 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada este lunes, dejó una huella imborrable en los anales de la televisión estadounidense. El actor galés Matthew Rhys se convirtió en el gran protagonista de la jornada al consagrarse con dos estatuillas en rubros de interpretación por sus trabajos en dos ficciones diferentes: "Widow’s Bay" y "The Beast in Me".
Si bien la gesta de cosechar un par de distinciones de actuación en una misma gala ya registraba antecedentes en la industria, lo conseguido por el intérprete marca un hito inédito en la historia de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Con estos triunfos, completó el récord de haber obtenido los tres galardones principales en categorías masculinas de actuación: drama, comedia y serie limitada a lo largo de su trayectoria profesional.
El recorrido hacia un récord histórico en las tres categorías principales de los Premios Emmy
En la ceremonia de 2026, el artista galés se adjudicó la estatuilla a Mejor Actor en una Serie de Comedia por su labor en "Widow’s Bay", al tiempo que conquistó el premio a Mejor Actor en una Serie Limitada por su papel en "The Beast in Me".
El eslabón dramático de este logro se remonta al año 2018, cuando fue reconocido como Mejor Actor en una Serie de Drama por su aclamada interpretación en "The Americans". Dicha producción no solo consolidó su prestigio artístico, sino que también fue el espacio donde conoció a su actual pareja y colega, la actriz Keri Russell.
El nombre de Matthew Rhys no resulta ajeno a las nóminas de candidatos y triunfadores de estos galardones, habiendo acumulado diversas nominaciones en entregas anteriores gracias a sus papeles en la propia "The Americans" y en "Perry Mason". Sin embargo, la gala de 2026 le permitió sellar su trilogía de estatuillas actorales al sumar las categorías de comedia y miniserie.
Por si fuera poco, la jornada victoriosa del galés no se limitó a su labor frente a las cámaras. Al estar nominado también en el rol de productor ejecutivo de "Widow’s Bay", el actor sumó un tercer trofeo en la misma velada cuando la ficción se alzó con el máximo reconocimiento a la Mejor Serie de Comedia.
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