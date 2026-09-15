Quién es Matthew Rhys, el actor que hizo historia con su "doblete" en los Premios Emmy 2026

Si bien la gesta de cosechar un par de distinciones de actuación en una misma gala ya registraba antecedentes en la industria, lo conseguido por el intérprete marca un hito inédito en la historia de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Con estos triunfos, completó el récord de haber obtenido los tres galardones principales en categorías masculinas de actuación: drama, comedia y serie limitada a lo largo de su trayectoria profesional.