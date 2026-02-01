A qué hora son hoy los Premios Grammy 2026: horarios, nominados y dónde ver en vivo la gala

En los últimos días también se sumaron Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars, ambos nominados por su colaboración “APT”, canción que todo indica que interpretarán juntos durante la gala.

El hip hop tendrá un lugar destacado con la participación de Clipse y Pharrell Williams, mientras que el segmento dedicado a Mejor Artista Nuevo reunirá a Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, sombr y The Marías, todos nominados en esa categoría.

Quiénes entregarán los premios

La lista de presentadores combina íconos históricos, estrellas actuales y figuras del entretenimiento. Entre los confirmados se destacan Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.

Desde la Academia adelantaron que habrá al menos un presentador sorpresa a lo largo de la noche.

La alfombra roja, otro gran show

La previa de los Grammy 2026 volverá a ser un evento en sí mismo. Medios estadounidenses como PEOPLE, Good Morning America y E! realizarán coberturas especiales en vivo, junto a una transmisión oficial desde las redes sociales de la Recording Academy.

En América Latina, TNT también seguirá minuto a minuto la llegada de los artistas al evento.

Horario estimado de la alfombra roja: 6:00 p.m. (ET)

Embed - GRAMMYS on Instagram: "It is GRAMMY time! The red carpet is open, the Premiere Ceremony has started (live.grammy.com), and yeah, the GRAMMY-nominated @yungblud is kicking off socials for us! " View this post on Instagram

Horarios y dónde ver la gala en vivo

En Estados Unidos, la ceremonia se podrá ver en directo por CBS y vía streaming a través de Paramount+.

En América Latina, la transmisión estará a cargo de TNT y HBO Max, a partir de las 8:00 p.m. (ET). TNT también estará disponible mediante DIRECTV y su plataforma DGO. Una vez finalizada la gala, el evento quedará disponible en HBO Max durante dos semanas.

Horarios según país:

México (CDMX): 7:00 p.m.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

España (Península): 2:00 a.m. del lunes

Los artistas más nominados de los Grammy 2026

En el terreno de las nominaciones, Kendrick Lamar encabeza la edición 2026 con nueve candidaturas, incluyendo categorías centrales como Álbum del Año. Le siguen Lady Gaga, y los productores Cirkut y Jack Antonoff, con siete menciones cada uno.

Bad Bunny, Leon Thomas y Sabrina Carpenter suman seis nominaciones, consolidándose como algunas de las figuras más fuertes de la temporada.

Este año, la Academia introdujo nuevas categorías, como Mejor Diseño de Portada de Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional, y amplió a 10 nominados las categorías principales: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Los ganadores serán elegidos por un cuerpo de aproximadamente 3.800 votantes, el más diverso en la historia de los Grammy.