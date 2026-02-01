A qué hora son hoy los Premios Grammy 2026: horarios, nominados y dónde ver en vivo la gala
La 68.ª edición se celebra este domingo en Los Ángeles con shows en vivo de grandes figuras, homenajes especiales y una grilla de nominaciones importantes.
La música internacional vuelve a vestirse de gala este domingo 1 de febrero con la celebración de los Premios Grammy 2026, el evento más importante de la industria discográfica. En su 68.ª edición, la ceremonia promete una noche cargada de estrellas, homenajes emotivos y actuaciones que reflejan el pulso actual del pop, el hip hop, el R&B y otros géneros.
La entrega de los tradicionales gramófonos dorados tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, recinto que se ha convertido en la sede habitual de los premios en los últimos años.
Trevor Noah, nuevamente al frente de la gala
El encargado de conducir la ceremonia será, una vez más, Trevor Noah, quien regresa como anfitrión por sexta edición consecutiva. De esta manera, el comediante hará historia al convertirse en la primera persona en liderar seis galas seguidas desde Andy Williams, conductor de los Grammy durante sus primeras transmisiones en la década de 1970.
Además de presentar el evento, el exconductor de The Daily Show también participa como productor ejecutivo de la ceremonia, que marcará su despedida definitiva del rol.
Quiénes se presentarán en vivo en los Grammy 2026
La Academia de la Grabación confirmó una extensa grilla de shows que combina grandes figuras consagradas con artistas que dominan las listas actuales. Entre los nombres que subirán al escenario principal se encuentran Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator.
En los últimos días también se sumaron Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars, ambos nominados por su colaboración “APT”, canción que todo indica que interpretarán juntos durante la gala.
El hip hop tendrá un lugar destacado con la participación de Clipse y Pharrell Williams, mientras que el segmento dedicado a Mejor Artista Nuevo reunirá a Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, sombr y The Marías, todos nominados en esa categoría.
Quiénes entregarán los premios
La lista de presentadores combina íconos históricos, estrellas actuales y figuras del entretenimiento. Entre los confirmados se destacan Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.
Desde la Academia adelantaron que habrá al menos un presentador sorpresa a lo largo de la noche.
La alfombra roja, otro gran show
La previa de los Grammy 2026 volverá a ser un evento en sí mismo. Medios estadounidenses como PEOPLE, Good Morning America y E! realizarán coberturas especiales en vivo, junto a una transmisión oficial desde las redes sociales de la Recording Academy.
En América Latina, TNT también seguirá minuto a minuto la llegada de los artistas al evento.
Horario estimado de la alfombra roja: 6:00 p.m. (ET)
Horarios y dónde ver la gala en vivo
En Estados Unidos, la ceremonia se podrá ver en directo por CBS y vía streaming a través de Paramount+.
En América Latina, la transmisión estará a cargo de TNT y HBO Max, a partir de las 8:00 p.m. (ET). TNT también estará disponible mediante DIRECTV y su plataforma DGO. Una vez finalizada la gala, el evento quedará disponible en HBO Max durante dos semanas.
Horarios según país:
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.
- España (Península): 2:00 a.m. del lunes
Los artistas más nominados de los Grammy 2026
En el terreno de las nominaciones, Kendrick Lamar encabeza la edición 2026 con nueve candidaturas, incluyendo categorías centrales como Álbum del Año. Le siguen Lady Gaga, y los productores Cirkut y Jack Antonoff, con siete menciones cada uno.
Bad Bunny, Leon Thomas y Sabrina Carpenter suman seis nominaciones, consolidándose como algunas de las figuras más fuertes de la temporada.
Este año, la Academia introdujo nuevas categorías, como Mejor Diseño de Portada de Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional, y amplió a 10 nominados las categorías principales: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Los ganadores serán elegidos por un cuerpo de aproximadamente 3.800 votantes, el más diverso en la historia de los Grammy.
