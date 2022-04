Premios Grammy: estos serán los shows en vivo

Murió en Bogotá el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.jpg

La lista de nominados al Premios Grammy 2022 está encabezada por Jon Batiste que aspira a 11 nominaciones, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y HER (con ocho cada uno) y por Billie Eilish y Olivia Rodrigo (con siete nominaciones cada una).

Lady Gaga, que acumula 12 premios Grammy, competirá este año por cinco estatuillas.

Brandi Carlile buscará con su "Right On Time" ganar en "Grabación del año", "Mejor pop solista actuación" y "Canción del año", con el tema "A Beautiful Noise", interpretado junto a Alicia Keys, además de "Mejor interpretación de raíces americanas" por "Same Devil".

Billie Eilish dirá presente en siete rubros gracias a su tema "Happier Than Ever", entre ellos, a la "Grabación del año", "Álbum del año", "Canción del año", "Mejor interpretación pop solista", "Mejor álbum pop vocal", "Mejor video" y "Mejor película musical".

Por su parte, Lil Nas X, buscará esta vez quedarse con el galardón a: "Grabación del año", "Álbum del año", "Canción del año", "Mejor video musical" por "Montero (Call Me By Your Name)" y "Mejor interpretación de rap melódico" por "Industry Baby".

En tanto, Olivia Rodrigo tiene serias chances de alcanzar su primer Grammy debido a que competirá en siete categorías: "Grabación del año", "Canción del año" y "Mejor artista pop en actuación en solitario", por "Licencia para conducir"; "Álbum del año" y "Mejor álbum vocal pop" por "Sour"; "Mejor video musical" por "Good 4 U"; y "Mejor artista nuevo".

Además de María Becerra, la ceremonia tendrá la presencia de otra argentina, la radicada en España Nathy Peluso, que figura con "Calambre" entre las aspirantes del rubro a "Mejor álbum de rock latino o alternativo".

La 64ta. edición de los premios que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense tenía previsto realizarse el 31 de enero en Los Ángeles pero fue pospuesta por aumento de contagios de coronavirus en ese entonces en Estados Unidos.