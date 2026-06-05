Ciro Martínez y su mejor recuerdo de Indio Solari: "Fue el primero que nos dio una mano"

El homenaje concluyó con una frase que sintetizó la admiración y el cariño que sentía por el artista: "¡Larga vida al Rock, larga vida al Indio!", concluyó Ciro Martínez, en una despedida que rápidamente fue acompañada por miles de fanáticos.

La causa de muerte del Indio Solari

indio solari

Indio Solari murió este viernes en su domicilio del barrio Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Tenía 77 años y padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía aproximadamente una década. La Justicia investiga ahora la causa de su muerte.

Bajo un importante operativo de la Policía Bonaerense, los restos del cantante fueron trasladados minutos después de las 13.30 desde su vivienda, situada en la calle Calixto Oyuela al 4300, hasta la Morgue de Ituzaingó. Se espera que una vez allí se lleve a cabo la autopsia ordenada por el fiscal Lucio Rivero de la UFI Descentralizada N°2 de esa localidad bonaerense.

El motivo de la medida judicial sería el hallazgo de un golpe en la zona de la cabeza por parte de los peritos de la Policía Científica que arribaron al lugar en horas de la mañana. De todas formas, el procedimiento debe realizarse por protocolo debido a que la muerte ocurrió fuera de un ámbito hospitalario.

Los detalles de la muerte de Indio Solari

Según confirmaron fuentes judiciales, el cantante fue hallado sin vida a las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar con sus tareas diarias. El cuerpo se encontraba en inmediaciones a una pileta climatizada ubicada dentro de la propiedad en la que vivía.

Indio Solari

Al advertir la situación, la mujer dio aviso de inmediato al servicio de emergencias. Luego, una empresa de medicina privada acudió al domicilio y constató el fallecimiento del Indio Solari. Tras ser notificados sobre la situación, personal de la fiscalía de turno y efectivos de la Policía Bonaerense se apersonaron en la vivienda.

La causa quedó caratulada como "Averiguación de causales de muerte". Desde la fiscalía general de Morón detallaron a su vez que personal de Policía Científica fue convocado para trabajar en el lugar realizando distintas pericias con el objetivo de intentar reconstruir las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Según trascendió, los peritos que trabajaron en el lugar habrían detectado la presencia de un golpe en la cabeza del músico. Cabe destacar que la necropsia también debe realizarse por protocolo debido a que la muerte ocurrió fuera de un hospital o centro médico. Por ese motivo, la Fiscalía ordenó que el procedimiento se lleve a cabo este mismo viernes con el objetivo de determinar la causa real de la muerte y cuándo se produjo.

Fuentes vinculadas a la causa adelantaron que, hasta el momento, no se detectaron otros indicios en el cuerpo del cantante ni en la vivienda. Ante esto, una de las hipótesis que cobra fuerza es la de un accidente doméstico ocurrido en las inmediaciones de la piscina.

Por el momento no se confirmó si el músico se encontraba solo en la casa al momento del hecho.