Premios Oscar 2025: todas las nominaciones

La lista de nominados de los Oscars 2025

Mejor película

- Anora

- The Brutalist

- A Complete Unknown

- Cónclave

- Dune: Part Two

- Emilia Pérez

- I’m Still Here

- Nickel Boys

- The Substance

- Wicked

Mejor actor protagónico

- Adrien Brody, “The Brutalist”

- Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

- Colman Domingo, “Sing Sing”

- Ralph Fiennes, “Cónclave”

- Sebastian Stan, “The Apprentice”

Mejor actriz protagónica

- Cynthia Erivo, “Wicked”

- Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

- Mikey Madison, “Anora”

- Demi Moore, “The Substance”

- Fernanda Torres, “I’m Still Here”

Mejor actor de reparto

- Yura Borisov, “Anora”

- Kieran Culkin, “A real pain”

- Edward Norton, “A complete unknown”

- Guy Pearce, “The Brutalist”

- Jeremy Strong, “The Apprentice”

Mejor actriz de reparto

- Monika Barbara, “A Complete Unknown”

- Ariana Grande, “Wicked”

- Felicity Jones, “The Brutalist”

- Isabella Rossellini, “Conclave”

- Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Mejor director

- Sean Baker, “Anora”

- Brady Corbet, “The Brutalist”

- James Mangold, “A Complete Unknown”

- Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

- Coralie Fargeat, “The Substance”

Mejor fotografía

- The Brutalist

- Dune: Part Two

- Emilia Pérez

- Maria

- Nosferatu

Mejor película internacional

- I’m Still Here

- The Girl with the Needle

- Emilia Pérez

- The Seed of the Sacred Fig

- Flow

Mejor guión adaptado

- A Complete Unknown

- Cónclave

- Emilia Pérez

- Nickel Boys

- Sing Sing

Mejor guión original

- Anora

- The Brutalist

- A Real Pain

- September 5

- The Substance

Mejor cortometraje de acción real

- Alien

- Anuja

- I’m Not a Robot

- The Last Ranger

- A Man Who Would Not Remain Silent

Mejor cortometraje de animación

- Beautiful Men

- In the Shadow of the Cypress

- Magic Candies

- Wander to Wonder

- Yuck!

Mejor largometraje de animación

- Flow

- Inside Out 2

- Memoir of a Snail

- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

- The Wild Robot

Mejor cortometraje documental

- Death By Numbers

- I Am Ready, Warden

- Incident

- Instruments of a Beating Heart

- The Only Girl in the Orchestra

Mejor largometraje documental

- Black Box Diaries

- No Other Land

- Porcelain War

- Soundtrack to a Coup d’Etat

- Sugarcane

Mejor canción original

- “El Mal,” from “Emilia Pérez”

- “The Journey,” from “The Six Triple Eight”

- “Like a Bird,” from “Sing Sing”

- “Mi Camino,” from “Emilia Pérez”

- “Never Too Late,” from “Elton John: Never Too Late”

Mejor banda sonora original

- The Brutalist

- Cónclave

- Emilia Pérez

- Wicked

- The Wild Robot

Mejor maquillaje y peinado

- A Different Man

- Emilia Pérez

- Nosfroatue

- The Substance

- Wicked

Mejor diseño de vestuario

- A Complete Unknown

- Cónclave

- Gladiator II

- Nosferatu

- Wicked

Mejor edición

- Anora

- The Brutalist

- Cónclave

- Emilia Pérez

- Wicked

Mejor sonido

- A Complete Unknown

- Dune: Part Two

- Emilia Pérez

- Wicked

- The Wild Robot

Mejor diseño de producción

- The Brutalist

- Cónclave

- Dune: Part Two

- Nosferatu

- Wicked

Mejores efectos visuales

- Alien: Romulus

- Better Man

- Dune: Part Two

- Kingdom of the Planet of the Apes

- Wicked