Premios Oscar 2026: dónde ver las nominadas a mejor película

La terna a Mejor Película de este año es un testamento a la diversidad narrativa para los Premios Oscar 2026. Desde el regreso triunfal de directores consagrados hasta la consolidación de nuevas voces, la lista de las diez nominadas ofrece un recorrido emocional que va desde la adrenalina de las pistas de carreras hasta la intimidad de los dramas familiares más profundos. Los críticos coinciden en que no hay una clara favorita, lo que convierte a la gala de este año en una de las más esperadas de los últimos tiempos.