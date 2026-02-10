Premios Oscar 2026: dónde ver las nominadas a mejor película
El próximo 15 de marzo se celebra una nueva edición de los Premios Oscar y es el momento perfecto para ver las nominadas a "mejor película".
La terna a Mejor Película de este año es un testamento a la diversidad narrativa para los Premios Oscar 2026. Desde el regreso triunfal de directores consagrados hasta la consolidación de nuevas voces, la lista de las diez nominadas ofrece un recorrido emocional que va desde la adrenalina de las pistas de carreras hasta la intimidad de los dramas familiares más profundos. Los críticos coinciden en que no hay una clara favorita, lo que convierte a la gala de este año en una de las más esperadas de los últimos tiempos.
El nivel de las actuaciones y la maestría técnica presente en filmes como F1 o Bugonia demuestran que el cine sigue siendo el lugar donde la imaginación no tiene límites. A medida que nos acercamos a la alfombra roja, el público se apresura a completar sus apuestas, encontrando en estas historias un reflejo de los tiempos que corren, donde la memoria, la identidad y el espectáculo conviven en perfecta armonía.
Dónde ver las nominadas al Oscar
Marty Supreme
-
Dónde verla: Cines (Distribución por A24) / Próximamente en Apple TV+.
De qué se trata: Un drama estilizado inspirado en la vida de un profesional del tenis de mesa, donde el carisma y la obsesión se entrelazan en una estética retro fascinante.
One Battle After Another
-
Dónde verla: Cines por el reestreno o en HBO Max.
De qué se trata: Una épica bélica que examina la resistencia humana y las cicatrices psicológicas del combate a través de una cinematografía cruda y envolvente.
Sinners
-
Dónde verla: Cines (Warner Bros. Pictures) por el restreno o en HBO Max.
De qué se trata: Un thriller sobrenatural ambientado en el sur de los Estados Unidos durante la era de Jim Crow, donde el terror sirve como metáfora de las tensiones sociales.
F1
-
Dónde verla: Apple TV+.
De qué se trata: Una proeza técnica que coloca al espectador dentro del cockpit, narrando la redención de un piloto veterano que regresa a la máxima categoría del automovilismo.
Frankenstein
-
Dónde verla: Netflix.
De qué se trata: La reimaginación gótica de Guillermo del Toro sobre el mito de Mary Shelley, enfocada en la humanidad del monstruo y la arrogancia de su creador.
Bugonia
-
Dónde verla: Cines (Focus Features).
De qué se trata: Una comedia negra y bizarra sobre dos hombres obsesionados con las teorías conspirativas que secuestran a una ejecutiva convencidos de que es una alienígena.
Hamnet
-
Dónde verla: Cines / Próximamente en streaming.
De qué se trata: Basada en la novela de Maggie O'Farrell, explora el dolor y la creación artística de William Shakespeare tras la pérdida de su único hijo.
Train Dreams
-
Dónde verla: Netflix.
De qué se trata: Un relato minimalista y poético sobre un trabajador ferroviario en el viejo oeste, enfrentado a la soledad y al avance inexorable del progreso.
The Secret Agent
-
Dónde verla: MUBI.
De qué se trata: Una adaptación tensa del clásico de Joseph Conrad, centrada en el espionaje, la anarquía y la traición en el Londres victoriano.
Sentimental Value
-
Dónde verla: MUBI (Estreno 13 de febrero).
De qué se trata: Joachim Trier dirige a Stellan Skarsgård en un drama familiar sobre el perdón, la memoria y el poder reconciliador del arte tras años de distanciamiento.
