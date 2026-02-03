Premios Oscar 2026: "Sentimental Value" llega a las plataformas antes de la ceremonia

Ver "Sentimental Value" es, en última instancia, una experiencia de sanación. Es entender que el valor de las cosas —y de las personas— no reside en su perfección, sino en la historia que compartimos con ellas. A partir de este 13 de febrero, los suscriptores de MUBI tendrán la oportunidad de sentarse frente a la pantalla para descubrir que, a veces, la única forma de avanzar es regresando a ese lugar donde todo empezó: el hogar.