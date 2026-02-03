Premios Oscar 2026: "Sentimental Value" llega a las plataformas antes de la ceremonia
Con 9 nominaciones a los Premios Oscar 2026 y 8 a los Premios BAFTA, "Sentimental Value" estará disponible para todos. Conocé los detalles del film.
Hay películas que funcionan como espejos donde no siempre queremos mirarnos, pero de los que no podemos apartar la vista. "Sentimental Value", la última obra maestra de Joachim Trier (el visionario detrás de La peor persona del mundo), es precisamente eso: una exploración descarnada, inteligente y profundamente conmovedora sobre los hilos invisibles que nos unen a nuestra familia, incluso cuando esos hilos parecen estar a punto de cortarse.
El film, que se estrenará en exclusiva en Argentina a través de MUBI este 13 de febrero de 2026, no llega como un estreno más, sino como un acontecimiento cinematográfico bendecido por la crítica y la emoción. Con 9 nominaciones a los Premios Oscar y 8 a los BAFTA, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección, la cinta se consolidó como la gran favorita de la temporada, recordándonos que las historias más universales suelen ser las más íntimas.
La familia como territorio de memoria y reconciliación
"Sentimental Value" nos sumerge en la vida de una familia que intenta encontrarse entre los escombros del pasado. A diferencia de otros dramas familiares que buscan el conflicto estruendoso, Trier elige el camino de la sutileza. Aquí, el lado familiar se aborda desde una perspectiva distinta: la del arte como tabla de salvación y la memoria como una herramienta traicionera pero necesaria para la reconciliación.
La película cuenta con una de las interpretaciones más poderosas de la década: la de Stellan Skarsgård, quien ya se alzó con el Globo de Oro por este papel. Skarsgård interpreta a un patriarca cuya complejidad moral nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del perdón. Junto a él, una luminosa Renate Reinsve y la siempre magnética Elle Fanning terminan de dar forma a un relato donde cada silencio pesa más que mil palabras.
Un triunfo del cine de autor
El reconocimiento internacional de la película es abrumador. Tras su paso triunfal por el Festival de Cannes y los Premios del Cine Europeo —donde arrasó con galardones a Mejor Película, Dirección y Actuaciones—, queda claro que Trier logró capturar algo sagrado. La banda sonora de Hania Rani envuelve la narrativa en una atmósfera de ensueño que facilita ese viaje hacia el interior de uno mismo que la película propone.
Ver "Sentimental Value" es, en última instancia, una experiencia de sanación. Es entender que el valor de las cosas —y de las personas— no reside en su perfección, sino en la historia que compartimos con ellas. A partir de este 13 de febrero, los suscriptores de MUBI tendrán la oportunidad de sentarse frente a la pantalla para descubrir que, a veces, la única forma de avanzar es regresando a ese lugar donde todo empezó: el hogar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario