Andrea Rincón aclaró sus dichos sobre Milo J tras la polémica: “Pido disculpas”
Luego de quedar en el centro de la controversia por vincular al cantante con lo “satánico”, la actriz explicó el sentido de sus palabras.
Después del fuerte revuelo que generaron sus declaraciones sobre Milo J, Andrea Rincón decidió salir a aclarar la situación públicamente. La actriz se contactó con el programa A la Barbarossa, que conduce Georgina Barbarossa en Telefe, para explicar qué quiso decir y bajar el tono a la polémica que se instaló en redes sociales.
“Qué revuelo... Lo de satánico no lo dije por lo de Milo J, hablábamos de otra cosa. De hecho, este chico Tiago PZK sale declarando en una nota que hizo un videoclip con satanistas de verdad y que estaban invocando”, expresó al aire, marcando una diferencia entre sus dichos y la interpretación que se hizo de ellos.
En ese contexto, Rincón detalló qué fue lo que observó en el show del joven artista y que, según ella, le llamó la atención: “En el recital se ve que entra con un muñeco sin cabeza, lo tira al piso cuando empieza a pasar esto de las ofrendas y le empieza a clavar cuchillazos. Esta es mi opinión, soy cristiana”.
La actriz remarcó que su mirada está atravesada por sus creencias personales y sostuvo: “Tenés que respetar a todas las religiones que van. Lo que pasa es que las personas que no saben de religiones piensan que es algo artístico. Lo que hace Milo J no es arte, es un rito umbanda”.
Sin embargo, hacia el final de su intervención buscó descomprimir el conflicto y dejó un mensaje conciliador: “Pido disculpas, lo que menos quise fue ofenderlo”. De esta manera, Andrea Rincón intentó aclarar el alcance de sus palabras en medio de un debate que trascendió la televisión y se instaló con fuerza en el mundo digital.
Qué dijo Andrea Rincón sobre Milo J
En una entrevista con Pía Shaw para La Nación, Andrea Rincón dejó declaraciones que no pasaron inadvertidas. La actriz sostuvo que, a su entender, existe un trasfondo espiritual detrás de algunos shows masivos. “Están comprando almas con la música. Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes”, afirmó.
Además, cuestionó el contenido de las canciones más escuchadas: “Vos escuchás a estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien?. Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo. O sea, lo que le entra a los pibes”.
En ese marco, trajo nuevamente a la conversación una presentación de Milo J y lanzó una frase contundente: “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído". También recordó una escena puntual del show: “Entró con un cuchillo y empezó a acuchillar. No creo que sea un santo muy bueno que digamos, ¿no?“.
