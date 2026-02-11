Andrea Rincón aclaró sus dichos sobre Milo J tras la polémica: “Pido disculpas”

Qué dijo Andrea Rincón sobre Milo J

En una entrevista con Pía Shaw para La Nación, Andrea Rincón dejó declaraciones que no pasaron inadvertidas. La actriz sostuvo que, a su entender, existe un trasfondo espiritual detrás de algunos shows masivos. “Están comprando almas con la música. Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes”, afirmó.

Además, cuestionó el contenido de las canciones más escuchadas: “Vos escuchás a estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien?. Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo. O sea, lo que le entra a los pibes”.

En ese marco, trajo nuevamente a la conversación una presentación de Milo J y lanzó una frase contundente: “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído". También recordó una escena puntual del show: “Entró con un cuchillo y empezó a acuchillar. No creo que sea un santo muy bueno que digamos, ¿no?“.