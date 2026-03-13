Premios Oscar 2026: horario, TV, streaming y nominados
Este domingo se celebra una nueva edición de los Oscar 2026 y te revelamos todos los detalles antes de la ceremonia. Cómo, a qué hora y dónde verlos.
La industria cinematográfica se prepara para vivir su noche de mayor esplendor con la llegada de la 98.ª Entrega de los Oscar, evento que marca el punto culminante de la temporada de premios. La ceremonia tendrá lugar este 15 de marzo en su sede tradicional, el Dolby Theatre en Ovation Hollywood, y se podrá seguir en vivo a través de las señales de HBO Max y TNT a partir de las 20:00 horas. Este encuentro anual promete reunir a las personalidades más influyentes de la pantalla grande en una velada que celebra la excelencia creativa a nivel global.
Para los fanáticos que no quieran perderse ningún detalle del glamour y la previa, la transmisión oficial iniciará una hora antes, a las 19:00 horas. Este pre-show exclusivo contará con la conducción de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes estarán situados directamente en la alfombra roja de Los Ángeles. Los presentadores tendrán la tarea de entrevistar a los candidatos a la estatuilla, brindando un acceso privilegiado a las sensaciones de los protagonistas antes de ingresar al recinto.
El encargado de guiar la ceremonia este año es el polifacético Conan O’Brien, reconocido productor, escritor y ganador del premio Emmy. Su estilo dinámico estará acompañado por una lista de presentadores de primer nivel que subirán al escenario para anunciar las distintas categorías. Entre las figuras confirmadas se encuentran nombres de la talla de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Javier Bardem, Zoe Saldaña y Chris Evans.
La nómina de estrellas que participarán de la gala también incluye a talentos como Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, entre muchos otros. Esta constelación de celebridades, que abarca desde leyendas consagradas como Delroy Lindo y Bill Pullman hasta figuras contemporáneas como Kieran Culkin y Mikey Madison, asegura una entrega de premios con un alto impacto visual y mediático.
La música tendrá un rol protagónico durante la transmisión con actos inspirados en las obras nominadas. Se destaca la interpretación de "Golden", canción del film Demon Hunters, a cargo de EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI. Asimismo, el escenario recibirá a Miles Caton y Raphael Saadiq para presentar "I Lied To You", tema perteneciente a la película Pecadores. Esta última actuación contará con un despliegue artístico masivo que incluye a figuras como Misty Copeland, Brittany Howard y Shaboozey, en una puesta en escena que busca rendir tributo a la estética particular del largometraje.
En cuanto a la competencia por las estatuillas, el drama Pecadores llega como el gran favorito de la noche con un total de 16 nominaciones. Le sigue de cerca Una Batalla Tras Otra, con 13 menciones, mientras que películas como Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental empatan con 9 candidaturas cada una. Por su parte, el conglomerado Warner Bros. Discovery ha consolidado un éxito rotundo al sumar 33 nominaciones globales, impulsadas mayormente por sus dos filmes más destacados y complementadas por producciones como La Hora de la Desaparición y Alabama: Presos del Sistema.
Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026
Lo cierto es que, además de las películas que consiguieron romper un récord con su cantidad de nominaciones, también están otras figuras y producciones nominadas en las distintas ternas. Los detalles.
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Joachim Trier - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renata Reinsve - Valor sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Pecadores
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning - Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
- Amy Madigan - La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor largometraje documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor canción original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
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