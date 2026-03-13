Premios Oscar 2026: horario, TV, streaming y nominados

En cuanto a la competencia por las estatuillas, el drama Pecadores llega como el gran favorito de la noche con un total de 16 nominaciones. Le sigue de cerca Una Batalla Tras Otra, con 13 menciones, mientras que películas como Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental empatan con 9 candidaturas cada una. Por su parte, el conglomerado Warner Bros. Discovery ha consolidado un éxito rotundo al sumar 33 nominaciones globales, impulsadas mayormente por sus dos filmes más destacados y complementadas por producciones como La Hora de la Desaparición y Alabama: Presos del Sistema.

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026

Lo cierto es que, además de las películas que consiguieron romper un récord con su cantidad de nominaciones, también están otras figuras y producciones nominadas en las distintas ternas. Los detalles.

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Joachim Trier - Valor sentimental

Ryan Coogler - Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jesse Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renata Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor largometraje documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor canción original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores efectos visuales