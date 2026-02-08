Se le vio la pancita en TikTok: el video de Evaluna que confirmaría que espera el tercer hijo
Un video junto a su amiga Fefi Oliveira desató especulaciones en redes, donde los seguidores aseguran haber visto una incipiente pancita y apuestan a un nuevo anuncio familiar.
Los rumores volvieron a rodear a Evaluna Montaner y Camilo, y esta vez el disparador fue un video informal que rápidamente se viralizó en redes sociales. La señal llegó de la mano de Fefi Oliveira, actriz y amiga cercana de Evaluna, con quien compartió elenco durante dos temporadas en Club 57, ficción juvenil de Disney que, según trascendidos, podría regresar con una tercera entrega.
En medio de una juntada distendida junto a su grupo de amigos, las jóvenes participaron de uno de los trends más populares del momento en TikTok, musicalizado con Gangsta de Ryan Castro y Kapo (La Villa). Sin embargo, más allá del baile y el clima relajado, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores: una incipiente pancita que muchos interpretaron como una posible señal de embarazo.
Los comentarios no tardaron en multiplicarse y apuntaron directamente a la hija de Ricardo Montaner, alimentando la versión de que estaría esperando su tercer hijo junto a Camilo. Como suele ocurrir con la pareja, el silencio también sumó misterio, y algunos fans ya especulan con que la confirmación podría llegar, fiel a su estilo, a través de una nueva canción.
Desde minutouno.com hicimos el cálculo y hay datos que no pasan inadvertidos: el nacimiento de Índigo fue en abril de 2022 y el de Amaranto el 1 de agosto de 2024, es decir, dos años de diferencia entre una hija y otra. Por eso, muchos se preguntan si este 2026 podría coronarse con la llegada de un nuevo integrante a la familia.
Por el momento no hay confirmación oficial y todo podría tratarse de una simple coincidencia o de un efecto visual del video. Sin embargo, cada aparición pública vuelve a ser analizada al detalle y mantiene encendidas las especulaciones. ¿Habrá anuncio en camino?
