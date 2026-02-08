Se le vio la pancita en TikTok: el video de Evaluna que confirmaría que espera el tercer hijo

En medio de una juntada distendida junto a su grupo de amigos, las jóvenes participaron de uno de los trends más populares del momento en TikTok, musicalizado con Gangsta de Ryan Castro y Kapo (La Villa). Sin embargo, más allá del baile y el clima relajado, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores: una incipiente pancita que muchos interpretaron como una posible señal de embarazo.