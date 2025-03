Preocupación por la salud de Alfredo Casero: el parte médico que dio Ángel de Brito

La intervención quirúrgica, un reemplazo de cadera, se realizó de urgencia a las 8.45 de la mañana del lunes, tras su ingreso a la clínica en la madrugada.

Su estado ya era delicado: además del deterioro en la articulación, tenía comprometida una de sus piernas, lo que lo obligó en el último tiempo a movilizarse en silla de ruedas tras sus funciones teatrales y a recurrir a inyecciones de calmantes para soportar el dolor luego de largas jornadas de trabajo.

Cómo está Alfredo Casero, según Ángel de Brito

"Alfredo Casero está con estado reservado internado en San Camilo. Sedado, acompañado por sus tres hijos", indicó el conductor de LAM, Ángel de Brito.

Hasta horas de la noche de este lunes, el centro médico no había difundido un parte oficial por decisión de su familia. Se esperaba que la información sea brindada este martes.

En Telefe Noticias indicaron que el actor sufrió complicaciones durante la intervención a la que fue sometida, por lo que ahora su estado es "delicado".

El malestar en la cadera del humorista no es algo nuevo, sino que tiene antecedentes. Fuentes allegadas indicaron que su estado se debe, en parte, a complicaciones derivadas de su sobrepeso anterior. No perdió la oportunidad de usar la ironía cuando, meses atrás, un cronista lo abordó sobre su problema de cadera a las afueras del centro de salud. “No, la traje para laburar”, respondió con sarcasmo

Casero, reconocido por su trabajo en la televisión y el teatro, había retomado recientemente las funciones de Cha cha cha, espectáculo que marcó una generación en los años 90 y que volvió a escena con gran éxito.