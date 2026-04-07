Quién reemplaza a Andrea del Boca en Gran Hermano: la inesperada opción que evalúan

anna del boca

De todas formas, se trata de una opción que aparece dentro de las versiones que circulan, ya que hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la producción de Gran Hermano Argentina ni del canal.

Al mismo tiempo, también trascendió que se estarían considerando otras figuras para ocupar ese lugar, aunque sus nombres no fueron definidos públicamente. La incertidumbre se mantiene mientras el reality continúa al aire y atraviesa una etapa clave de la competencia. Por ahora, el programa sigue su curso habitual, pero con la expectativa puesta en una posible incorporación que reemplace a Andrea del Boca y reconfigure el desarrollo del juego en las próximas semanas.