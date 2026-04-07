Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvieron a cruzarse en la despedida de Alejandro Farrell

Ambos artistas, que compartieron años de relación y también de trabajo bajo la órbita de Farrell, coincidieron en la despedida final del empresario, generando un momento cargado de emoción. Lejos de cualquier escándalo o tensión mediática, el encuentro se dio en un clima íntimo, atravesado por el respeto y el afecto compartido hacia quien fue una figura fundamental en sus vidas.