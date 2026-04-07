Silvio Soldán recordó su escandalosa separación de Silvia Süller y contó el verdadero motivo: "Yo no puedo..."
El locutor evocó la situación que lo llevó a tomar esa decisión y sostuvo que “estuvo bien justificado”. Los detalles en la nota.
A pesar del paso del tiempo desde su escandalosa ruptura, la historia entre Silvia Süller y Silvio Soldán volvió a tomar relevancia en las últimas horas, luego de que el reconocido locutor decidiera contar públicamente los motivos que lo llevaron a ponerle fin a la relación.
Visiblemente conmovido, relató que la decisión estuvo marcada por situaciones de destrato hacia su madre, Tita, y rememoró el momento puntual que terminó de definir su postura.
Durante su participación en el programa A la Tarde, Soldán aseguró que una escena en particular fue determinante: mientras mantenía una conversación telefónica con un odontólogo por la prótesis dental de su madre, Süller intervino tras escuchar desde otra habitación.
“Ella estaba escuchando detrás de la puerta, entonces viene y me dice: ‘¿Vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabes cuánto te va a durar?’. ¡Y pasaron muchas de esas! Hay muchas cosas que ustedes no se pueden imaginar”, expresó, dejando en claro que no fue un hecho aislado.
En ese mismo contexto, también le envió un mensaje directo a su expareja, quien aún lo menciona en distintos medios: “¿No hay motivo para separarse? ¿Sí o no? ¡Silvia no te metas más conmigo, olvidate!“.
Por otro lado, en noviembre de 2024, fue la propia Süller quien volvió sobre aquel episodio y compartió cómo vivió la ruptura. En diálogo con Ronnie Arias para la TV Pública, recordó el momento en que Soldán le comunicó su decisión.
“Hubo un baldazo de agua que no me merecía y fue cuando un día llamó a casa para preguntarme si a la tarde iba a estar”, relató. Y continuó, aún afectada por lo ocurrido: “Le respondí que sí, como siempre. ¿Por qué? Y ahí me dijo: ‘Ah, porque te va a llamar mi abogada porque nos vamos a separar. Porque yo no puedo vivir con una mujer que se lleve mal con mi madre, y entre las dos me quedo con ella. Nunca más la remonté. No paré de llorar un solo día de mi vida”.
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