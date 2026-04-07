Silvio Soldán recordó su escandalosa separación de Silvia Süller y contó el verdadero motivo: "Yo no puedo..."

Por otro lado, en noviembre de 2024, fue la propia Süller quien volvió sobre aquel episodio y compartió cómo vivió la ruptura. En diálogo con Ronnie Arias para la TV Pública, recordó el momento en que Soldán le comunicó su decisión.

“Hubo un baldazo de agua que no me merecía y fue cuando un día llamó a casa para preguntarme si a la tarde iba a estar”, relató. Y continuó, aún afectada por lo ocurrido: “Le respondí que sí, como siempre. ¿Por qué? Y ahí me dijo: ‘Ah, porque te va a llamar mi abogada porque nos vamos a separar. Porque yo no puedo vivir con una mujer que se lleve mal con mi madre, y entre las dos me quedo con ella. Nunca más la remonté. No paré de llorar un solo día de mi vida”.