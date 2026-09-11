Preocupación por Soledad Silveyra: cómo evoluciona tras sufrir un accidente en su casa
Mientras se recupera de la fisura de pelvis que le provocó el accidente, Soledad Silveyra sigue hospitalizada y se encuentra de mucho mejor ánimo.
La recuperación de Soledad Silveyra demandará tiempo y reposo luego del accidente que sufrió días atrás. La actriz permanece internada a raíz de una fisura de pelvis, aunque en las últimas horas se conoció una noticia alentadora relacionada con su estado de ánimo.
Fue el periodista Daniel Ambrosino quien dio a conocer novedades sobre la evolución de la reconocida artista a través de su cuenta de X. Si bien indicó que no hubo grandes modificaciones respecto de su cuadro clínico, destacó que atraviesa este momento con otra actitud.
"Sigue igual, pero de mucho mejor ánimo", escribió Dani Ambrosino al referirse a la actualidad de Silveyra, quien continúa hospitalizada.
En medio de la preocupación por su salud, también se conoció una decisión importante respecto del tratamiento. De acuerdo con la información brindada por el periodista, la actriz no tendrá que someterse a una intervención quirúrgica.
Sin embargo, la recuperación no será inmediata y deberá permanecer en reposo durante un período prolongado para lograr una correcta evolución de la fisura.
"Que no será necesario operarla, pero sí deberá hacer un reposo largo. Vamos Solita querida", agregó el periodista al finalizar su mensaje.
Soledad Silveyra permanece acompañada por sus hijos
Durante estos días de internación, Soledad Silveyra cuenta con el acompañamiento de su familia. Según trascendió, sus hijos permanecen cerca de ella mientras continúa bajo atención médica.
La actriz deberá afrontar ahora un período extenso de reposo debido a la fisura de pelvis que sufrió tras la caída. Aunque por el momento su cuadro no presenta grandes cambios, la mejoría en su ánimo aparece como una señal positiva mientras avanza con su recuperación.
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