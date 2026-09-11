Preocupación por Soledad Silveyra: cómo evoluciona tras sufrir un accidente en su casa

"Que no será necesario operarla, pero sí deberá hacer un reposo largo. Vamos Solita querida", agregó el periodista al finalizar su mensaje.

Soledad Silveyra permanece acompañada por sus hijos

Durante estos días de internación, Soledad Silveyra cuenta con el acompañamiento de su familia. Según trascendió, sus hijos permanecen cerca de ella mientras continúa bajo atención médica.

La actriz deberá afrontar ahora un período extenso de reposo debido a la fisura de pelvis que sufrió tras la caída. Aunque por el momento su cuadro no presenta grandes cambios, la mejoría en su ánimo aparece como una señal positiva mientras avanza con su recuperación.