Soledad Silveyra enfrenta una larga recuperación tras su caída: qué dijo su hijo
La actriz sufrió una fractura de pelvis y deberá permanecer en reposo durante varias semanas. Su hijo Baltazar Jaramillo contó cómo se encuentra y llevó tranquilidad sobre su evolución.
Soledad Silveyra atraviesa un nuevo momento de preocupación por su salud después de sufrir una fuerte caída en su casa que derivó en una fractura de pelvis. La actriz permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde los médicos determinaron que no será necesario que pase por una cirugía.
La recuperación será extensa. Según explicó su hijo Baltazar Jaramillo, deberá permanecer al menos 45 días en reposo para recuperarse de la lesión. “Mamá está bien”, aseguró Baltazar al hablar sobre el estado actual de la actriz y llevar tranquilidad a sus seguidores.
El hijo de Silveyra también confirmó que la decisión de los profesionales fue evitar una intervención quirúrgica. “Porque se rompió la pelvis y no se opera”, explicó al referirse al tratamiento indicado. Una vez que reciba el alta, la intención de la familia es que la actriz pueda continuar la recuperación desde su casa, con los controles médicos correspondientes.
¿Cómo se encuentra Soledad Silveyra después de la caída?
Si bien la lesión le provocó un fuerte dolor, Baltazar aseguró que su madre se encuentra bien en términos generales. Sin embargo, reconoció que el momento no está siendo sencillo para ella.
“Está re enojada con ella misma; no hace caso. Está bien, le dolió mucho y está de pésimo humor, pero está bien de salud”, contó. El período de reposo será uno de los mayores desafíos para la actriz, especialmente por su personalidad y su costumbre de mantenerse activa.
“Es una paciente complicada para que esté 45 días en cama”, admitió su hijo. Por eso, además del seguimiento médico, la familia tendrá un papel fundamental durante las próximas semanas para acompañarla durante el proceso de recuperación.
El accidente que terminó con la internación
La caída ocurrió el domingo en la vivienda de Silveyra. Después del accidente, la actriz se comunicó con uno de sus hijos y posteriormente fue trasladada al Sanatorio Otamendi para realizarse los estudios correspondientes.
En un primer momento había trascendido que la intérprete tenía una lesión en la zona de la cadera y que podía llegar a necesitar una operación. Con el avance de los estudios y la evaluación de los especialistas, el diagnóstico fue precisado: se trata de una fractura de pelvis que no requiere cirugía. El tratamiento indicado consiste en reposo y controles médicos durante un período estimado de 45 días.
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