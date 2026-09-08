Soledad Silveyra enfrenta una larga recuperación tras su caída: qué dijo su hijo

“Es una paciente complicada para que esté 45 días en cama”, admitió su hijo. Por eso, además del seguimiento médico, la familia tendrá un papel fundamental durante las próximas semanas para acompañarla durante el proceso de recuperación.

El accidente que terminó con la internación

La caída ocurrió el domingo en la vivienda de Silveyra. Después del accidente, la actriz se comunicó con uno de sus hijos y posteriormente fue trasladada al Sanatorio Otamendi para realizarse los estudios correspondientes.

En un primer momento había trascendido que la intérprete tenía una lesión en la zona de la cadera y que podía llegar a necesitar una operación. Con el avance de los estudios y la evaluación de los especialistas, el diagnóstico fue precisado: se trata de una fractura de pelvis que no requiere cirugía. El tratamiento indicado consiste en reposo y controles médicos durante un período estimado de 45 días.