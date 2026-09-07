Internaron de urgencia a Soledad Silveyra: qué le pasó

“No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, había revelado la actriz en eltrece.

En aquella oportunidad también había explicado cómo se produjo el accidente que desencadenó sus molestias: “Volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija. Caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar”.

A pesar del dolor, Silveyra continuó durante varios días con las funciones de la obra que protagonizaba junto al fallecido Luis Brandoni, hasta que la situación se volvió insostenible.

“Hice la función durante diez días quebrada. Hasta que el décimo día era insoportable”, había contado.

Ahora, la prioridad para la actriz vuelve a ser su recuperación. Mientras permanece bajo seguimiento médico, su entorno espera que la evolución de la fisura sea favorable y que pueda regresar pronto a su hogar.