Internaron de urgencia a Soledad Silveyra: qué le pasó
La actriz atravesó un inesperado episodio en su casa que terminó con un traslado a un centro médico.
Soledad Silveyra atravesó un nuevo momento de preocupación por su salud. La actriz debió ser internada de urgencia este lunes en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir un accidente doméstico en su vivienda, donde se encontraba sola al momento del episodio.
Según informaron en LAM, Silveyra sufrió una fisura y, tras comunicarse con su hijo Facundo, fue trasladada rápidamente a un centro médico para ser evaluada. Si bien permanece bajo atención profesional, allegados aseguraron que se encuentra de buen ánimo y que espera poder regresar a su casa cuanto antes.
Los médicos analizan su evolución y evalúan darle el alta en las próximas horas. Sin embargo, deberá guardar reposo y, de acuerdo con su evolución, no se descarta que tenga que someterse a una intervención quirúrgica.
El problema de salud que ya atravesaba Soledad Silveyra
La nueva internación se produce mientras la actriz todavía se encontraba recuperándose de un cuadro que venía afectándola desde hacía varios meses y que incluso la llevó a suspender algunas funciones teatrales.
Semanas atrás, durante una entrevista en La noche de Mirtha Legrand, Silveyra había contado que padecía una trocanteritis, una inflamación dolorosa en la zona de la cadera que apareció luego de una fuerte caída.
“No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, había revelado la actriz en eltrece.
En aquella oportunidad también había explicado cómo se produjo el accidente que desencadenó sus molestias: “Volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija. Caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar”.
A pesar del dolor, Silveyra continuó durante varios días con las funciones de la obra que protagonizaba junto al fallecido Luis Brandoni, hasta que la situación se volvió insostenible.
“Hice la función durante diez días quebrada. Hasta que el décimo día era insoportable”, había contado.
Ahora, la prioridad para la actriz vuelve a ser su recuperación. Mientras permanece bajo seguimiento médico, su entorno espera que la evolución de la fisura sea favorable y que pueda regresar pronto a su hogar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario