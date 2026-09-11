Premios ÍDOLO confirmó su tercera edición en Argentina: cuándo y dónde será la ceremonia

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Los números que dejaron los Premios ÍDOLO 2025

La última edición logró posicionarse primera en su franja televisiva, con 6,3 puntos de rating en hogares y un 41,5% de share en TV abierta, un 20% por encima del segundo canal. Además, el evento alcanzó a 3,2 millones de personas de manera cross-platform, cifra equivalente al 7,1% de la población argentina de cuatro años o más. En televisión en vivo consiguió más de 2,8 millones de reach y acumuló más de 44,4 millones de minutos vistos.

Uno de los momentos de mayor repercusión estuvo protagonizado por Davo Xeneize, quien recibió el premio en la categoría Streamer y emocionó al dedicarle el reconocimiento a su mamá. “Estoy muy feliz porque vine con mi mamá acompañándome. Para ella es indiferente si ganaba o no, pero tener la sensación de que mi mamá está orgullosa de mí es el mayor premio que puedo tener en mi vida.”

El video del discurso superó los 3,2 millones de visualizaciones y las 419.000 interacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos de mayor impacto de aquella ceremonia.

Por su parte, Mernosketti consiguió el máximo reconocimiento de la noche al quedarse con el premio a Creador Digital del Año. Al subir al escenario, el dúo celebró el triunfo fiel a su estilo: “Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder”.

La música también tuvo su lugar en la ceremonia

La edición 2025 contó además con diferentes presentaciones musicales. Yami Safdie realizó un show en vivo que rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales, mientras que Roze interpretó “Tu Jardín con Enanitos”.

La canción también recibió el reconocimiento a Canción Más Viral, sumando otro de los momentos destacados de la noche.

Con fecha y sede ya confirmadas, los Premios ÍDOLO 2026 se preparan ahora para su tercera edición en Argentina. La ceremonia será el 28 de octubre en la Usina del Arte, mientras resta conocer quiénes serán los nominados, conductores y protagonistas de la nueva entrega.