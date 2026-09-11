Premios ÍDOLO confirmó su tercera edición en Argentina: cuándo y dónde será la ceremonia
La premiación que reconoce a creadores de contenido, streamers y figuras digitales regresará al país después de la edición 2025 que fue un éxito.
Los Premios ÍDOLO ya tienen fecha para su regreso a la Argentina. El evento dedicado a distinguir a los principales referentes del universo digital celebrará su tercera edición consecutiva en el país el miércoles 28 de octubre, con una nueva ceremonia que buscará repetir el impacto conseguido durante 2025.
En esta oportunidad, la gala tendrá lugar en la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena y Pedro de Mendoza, en la Ciudad de Buenos Aires. La premiación formará parte de Tecweek 2026, una iniciativa de la Ciudad que reúne a referentes de la innovación, la tecnología y las industrias creativas.
La edición 2026 volverá a contar con la producción y licencia en Argentina de DI RAIMONDO AGENCY, responsable también de las ceremonias realizadas en 2024 y 2025. Además, para este año se anticipa una renovación del concepto estético y visual de la marca.
Los Premios ÍDOLO nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech (Dulceida) con el objetivo de reconocer y profesionalizar el trabajo de los creadores digitales, además de poner en valor el impacto cultural y económico de las redes sociales.
Argentina se convirtió en 2024 en la primera sede internacional del formato. Un año más tarde, la ceremonia llegó a la televisión abierta, lo que permitió ampliar considerablemente su alcance a nivel nacional.
Los números que dejaron los Premios ÍDOLO 2025
La última edición logró posicionarse primera en su franja televisiva, con 6,3 puntos de rating en hogares y un 41,5% de share en TV abierta, un 20% por encima del segundo canal. Además, el evento alcanzó a 3,2 millones de personas de manera cross-platform, cifra equivalente al 7,1% de la población argentina de cuatro años o más. En televisión en vivo consiguió más de 2,8 millones de reach y acumuló más de 44,4 millones de minutos vistos.
Uno de los momentos de mayor repercusión estuvo protagonizado por Davo Xeneize, quien recibió el premio en la categoría Streamer y emocionó al dedicarle el reconocimiento a su mamá. “Estoy muy feliz porque vine con mi mamá acompañándome. Para ella es indiferente si ganaba o no, pero tener la sensación de que mi mamá está orgullosa de mí es el mayor premio que puedo tener en mi vida.”
El video del discurso superó los 3,2 millones de visualizaciones y las 419.000 interacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos de mayor impacto de aquella ceremonia.
Por su parte, Mernosketti consiguió el máximo reconocimiento de la noche al quedarse con el premio a Creador Digital del Año. Al subir al escenario, el dúo celebró el triunfo fiel a su estilo: “Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder”.
La música también tuvo su lugar en la ceremonia
La edición 2025 contó además con diferentes presentaciones musicales. Yami Safdie realizó un show en vivo que rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales, mientras que Roze interpretó “Tu Jardín con Enanitos”.
La canción también recibió el reconocimiento a Canción Más Viral, sumando otro de los momentos destacados de la noche.
Con fecha y sede ya confirmadas, los Premios ÍDOLO 2026 se preparan ahora para su tercera edición en Argentina. La ceremonia será el 28 de octubre en la Usina del Arte, mientras resta conocer quiénes serán los nominados, conductores y protagonistas de la nueva entrega.
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