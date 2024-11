Preocupantes posteos de Matías Garfunkel con graves acusaciones a Victoria Vanucci: qué dijo

El empresario acusó a Vannucci de golpear a su hijo Napoleón y de comportarse de manera incoherente: "A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa, pero hace otra. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño."

Victoria-Vanucci-y-Matías-Garfunkel.jpg Se habían separado Victoria Vannucci y Matías Garfunkel

"Lamento no poder estar para cuidarlos, pero siempre voy a querer lo mejor para ustedes. Falsa, mentirosa, golpeadora de menores e hija de puta", agregó Garfunkel, dejando en claro su rechazo hacia el comportamiento de su exmujer.

A su vez, hizo referencia a su relación con Vanucci y desmintió rumores sobre su separación: “Nos volvimos a casar en Las Vegas el 15 de agosto de este año por su serie de Netflix. TODO EL RESTO es mentira”. Sin embargo, dejó en claro que ya no puede seguir adelante. “Nuestros hijos son maravillosos. Lamentablemente yo no voy a estar para cuidarlos. Ella me dio el empujón final para que actúe de esta forma”, señaló.

Qué dicen los preocupantes posteos de Matías Garfunkel

Matias Garfunkel.jpg

Cabe aclarar que en las redes sociales, muchas personas pidieron ayuda urgente tanto para él como para sus hijos. Hasta ahora, Victoria Vanucci no habló públicamente sobre el tema, mientras que se intenta saber cómo se encuentra Garfunkel tras estas publicaciones.