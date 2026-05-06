Cuenta regresiva para Primavera Sound Buenos Aires: ya hay fecha para descubrir el line up 2026

Con antecedentes que combinan grandes figuras internacionales, propuestas emergentes, referentes del rock alternativo, la electrónica y la música urbana, la expectativa vuelve a estar por las nubes.

Además, desde la organización adelantaron que las entradas estarán disponibles próximamente a través de Enigma Tickets, por lo que muchos seguidores ya comenzaron a prepararse para la venta.

Como sucede en cada edición, también aparecen las comparaciones con otras sedes históricas del festival, como Barcelona y Oporto, alimentando la ilusión de que algunos de los nombres internacionales que giran por Europa puedan repetir parada en Buenos Aires.

La cuenta regresiva ya comenzó y el 11 de mayo promete convertirse en una fecha clave para los amantes de la música en vivo.

En las últimas ediciones, Primavera Sound Buenos Aires logró consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario musical local, reuniendo a miles de personas y apostando por una programación que mezcla artistas consagrados con nuevas voces de la escena global.