Cuenta regresiva para Primavera Sound Buenos Aires: ya hay fecha para descubrir el line up 2026
El reconocido festival confirmó cuándo revelará los artistas que formarán parte de su próxima edición en Argentina.
Aunque el otoño ya se instaló en Buenos Aires y las bajas temperaturas empiezan a hacerse sentir, el universo musical acaba de recibir una noticia que anticipa lo mejor de la próxima temporada de festivales. Primavera Sound Buenos Aires rompió el silencio y confirmó cuándo dará a conocer uno de los anuncios más esperados del año.
A través de sus redes sociales oficiales, el festival sorprendió con una campaña cargada de misterio y una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Anunciar el line up en otoño es muy primavera”.
Con ese mensaje, la organización confirmó que el próximo 11 de mayo finalmente se revelará el line up completo de la edición 2026, despejando una incógnita que mantiene en vilo a miles de fanáticos.
El anuncio llegó acompañado de un video que no tardó en viralizarse y reactivar todo tipo de teorías en redes sociales sobre qué artistas podrían desembarcar este año en Argentina.
Con antecedentes que combinan grandes figuras internacionales, propuestas emergentes, referentes del rock alternativo, la electrónica y la música urbana, la expectativa vuelve a estar por las nubes.
Además, desde la organización adelantaron que las entradas estarán disponibles próximamente a través de Enigma Tickets, por lo que muchos seguidores ya comenzaron a prepararse para la venta.
Como sucede en cada edición, también aparecen las comparaciones con otras sedes históricas del festival, como Barcelona y Oporto, alimentando la ilusión de que algunos de los nombres internacionales que giran por Europa puedan repetir parada en Buenos Aires.
La cuenta regresiva ya comenzó y el 11 de mayo promete convertirse en una fecha clave para los amantes de la música en vivo.
En las últimas ediciones, Primavera Sound Buenos Aires logró consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario musical local, reuniendo a miles de personas y apostando por una programación que mezcla artistas consagrados con nuevas voces de la escena global.
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