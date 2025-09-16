Prime Video estrena el final de The summer I turned pretty: a qué hora y todo lo que hay que saber
La adaptación de Jenny Han en Prime Video oficialmente termina este 17 de septiembre. Los detalles del episodio final protagonizado por Lola Tung.
Los fanáticos de "El verano en que me enamoré" están a tan solo horas de encontrarse con el cierre de una historia increíble. La serie, que se convirtió en un fenómeno global de Prime Video, se prepara para su desenlace definitivo. Después de un viaje lleno de romances, pérdidas y crecimiento, la historia de Belly Conklin concluye este 17 de septiembre a las 4 a.m. con el estreno del último episodio de su tercera temporada. Este final, que además cierra la serie, promete responder la pregunta que ha mantenido a la audiencia en vilo: el destino del triángulo amoroso entre Belly y los hermanos Fisher.
Tras tres temporadas de complicados veranos, giros y emociones a flor de piel, Belly tendrá que tomar una decisión crucial. En este episodio final, la protagonista deberá definir si su corazón le pertenece a Conrad, su primer amor y el chico que representa el pasado y la nostalgia, o a Jeremiah, su mejor amigo y el novio que ha sido su roca en los momentos más difíciles. El cierre no es solo el fin de un romance, es el punto final de una historia que ha explorado, con una honestidad desarmante, la transición de la adolescencia a la adultez.
The summer I turned pretty: un final decisivo
La serie ha logrado lo que pocas ficciones del género consiguen: capturar la esencia de ese periodo de la vida en que los días de sol y las vacaciones de verano se convierten en el telón de fondo para los descubrimientos más profundos. Cada temporada ha representado un escalón en el viaje de Belly, un tránsito desde la inocencia de la niñez hacia las complejidades de la vida adulta. El verano se presenta no como un simple escenario, sino como un estado mental y un catalizador para el crecimiento personal, donde cada experiencia —el primer amor, la primera decepción, el primer dolor real— moldea a la persona en la que se convertirá.
El triángulo amoroso entre Belly, Conrad y Jeremiah va mucho más allá de una simple elección romántica. Representa una disyuntiva existencial. Conrad, con su intensidad y su historia compartida, simboliza un amor profundo, a veces doloroso, que nos conecta con el pasado y con la versión de nosotros mismos que fuimos. Jeremiah, en cambio, encarna el presente, la seguridad, la amistad y un tipo de amor que es más estable y reconfortante. La decisión de Belly no es solo entre dos chicos, es una elección sobre qué versión de sí misma quiere abrazar: si el peso del pasado romántico al que siempre perteneció su corazón o la promesa de un futuro más simple, pero sin el amor correcto.
En su esencia, “El verano en que me enamoré” ha sido una historia de crecimiento. La serie ha sabido explorar con devoción las complejidades de las relaciones familiares, la fortaleza de las amistades y, sobre todo, la búsqueda de una identidad propia. El amor por los hermanos Fisher es el motor de la trama, pero el verdadero viaje es el de Belly, el de una joven que, a lo largo de tres veranos, aprende a ser valiente, a enfrentar sus miedos, a lidiar con el dolor y a tomar decisiones por sí misma. Su final no solo resolverá el romance, sino que sellará su transformación en una mujer madura y segura de sí misma.
