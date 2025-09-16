Prime Video estrena el final de The summer I turned pretty: a qué hora y todo lo que hay que saber

the summer i turned pretty

En su esencia, “El verano en que me enamoré” ha sido una historia de crecimiento. La serie ha sabido explorar con devoción las complejidades de las relaciones familiares, la fortaleza de las amistades y, sobre todo, la búsqueda de una identidad propia. El amor por los hermanos Fisher es el motor de la trama, pero el verdadero viaje es el de Belly, el de una joven que, a lo largo de tres veranos, aprende a ser valiente, a enfrentar sus miedos, a lidiar con el dolor y a tomar decisiones por sí misma. Su final no solo resolverá el romance, sino que sellará su transformación en una mujer madura y segura de sí misma.