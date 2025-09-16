Duro cuestionamiento de La Tora a su excompañero Alfa tras el accidente de Thiago Medina: "Colgándose..."

“Hay mucha gente en redes sociales poniendo cosas que son mentiras. Mucha gente también colgándose del tema. No sé, lo tenés a un Alfa que salió a dar declaraciones el mismo día del accidente y... ‘¡¿Qué?!’ Hay otros excompañeros hablando de Thiago y como que no...”, aseguró Tora en el programa La Pre de Telefe, dejando entrever su molestia por lo que considera un manejo poco responsable de la información en torno al estado de salud del joven.