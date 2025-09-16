Duro cuestionamiento de La Tora a su excompañero Alfa tras el accidente de Thiago Medina: "Colgándose..."
La exparticipante de Gran Hermano criticó a su excompañero por hablar con los medios horas después del siniestro de la expareja de Daniela Celis.
La exparticipante de Gran Hermano, Lucila "Tora" Villar, no dudó en criticar duramente a su excompañero Walter "Alfa" Santiago, luego de que este se presentara ante los medios apenas horas después del accidente de moto que sufrió Thiago Medina. En un descargo sincero, Tora apuntó a la rapidez con que Alfa habló públicamente sin estar demasiado al tanto de lo ocurrido y, además, cuestionó la circulación de información falsa sobre la situación de su amigo.
“Hay mucha gente en redes sociales poniendo cosas que son mentiras. Mucha gente también colgándose del tema. No sé, lo tenés a un Alfa que salió a dar declaraciones el mismo día del accidente y... ‘¡¿Qué?!’ Hay otros excompañeros hablando de Thiago y como que no...”, aseguró Tora en el programa La Pre de Telefe, dejando entrever su molestia por lo que considera un manejo poco responsable de la información en torno al estado de salud del joven.
Sobre cómo sigue Thiago, la exparticipante prefirió no entrar en detalles más allá de lo que ya había contado su hermana Dani, aunque destacó que la preocupación de los periodistas y de seguidores ha sido constante. “Un montón de periodistas me hablaron, hay gente que me criticaba porque subía chivos a mis redes y no tienen ni idea”, añadió, remarcando la dificultad de lidiar con rumores y especulaciones.
En cuanto a la recuperación física del ex Gran Hermano, Tora se mostró optimista: “Le decía que eran todos avances, mínimos, pero avances. El cuerpo de Thiago se va a mejorar porque es un toro y él va re contra para adelante. Le recordaba que Thiago entró a la casa con un cuerpo y después cambió, va a regenerarse. Él tiene mucha fuerza interior y no es un chico de cristal”.
De esta manera, la conductora de Streams Telefe subrayó no solo la fortaleza física del joven, sino también su resiliencia emocional, recordando que su recuperación será un proceso gradual, pero que cuenta con la determinación para superarlo.
