Además de "The Idea of You", los estrenos de Prime Video para mayo 2024

Con la cercanía de mayo, Prime Video ya reveló sus nuevas películas y series para el quinto mes del año. En esta ocasión la plataforma renueva la mayoría de su contenido trayendo producciones muy esperadas como el caso de "The Idea of You". Aunque, también, lanzó adelantos de sus nuevas tiras como "Maxton Hall" o como la película "Nahir". No te pierdas, uno por uno, todos los estrenos de la plataforma.