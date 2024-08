Prime Video confirmó la fecha de estreno de "Culpa Tuya", la secuela de "Culpa Mía"

Sinopsis oficial de "Culpa Tuya"

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una historia de amor, ¿puede realmente acabar bien?

Adelanto oficial de "Culpa Tuya"

El elenco de "Culpa Tuya"

Culpa tuya trae de vuelta a Nicole Wallace (Skam España, Parot) y Gabriel Guevara (Mañana es hoy, Hit) en los papeles de Noah y Nick. También mantienen sus papeles en la historia los actores Marta Hazas (Días mejores, Pequeñas coincidencias), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Victor Varona (Cielo Grande, Dani Who?) y Eva Ruiz. Además, se unen al reparto para la secuela, la reconocida actriz Goya Toledo (Amores perros, Veneno) como Anabel, Gabriela Andrada (Los Protegidos: A.D.N., Los herederos de la tierra) como Sofía, Álex Béjar (Élite, Al fondo hay sitio) como Briar, Javier Morgade (Desaparecidos, Delfines de plata) como Michael, y Felipe Londoño (Entrevías, Perfil falso) en el papel de Luca.

Cuándo se estrena "Culpa Nuestra"

Los fanáticos de la trilogía "Culpables" no sólo saben que Prime Video es la mejor plataforma a la hora de adaptar un libro, sino que también conocen su dedicación para no dejar ningún libro sin adaptar. Es por eso que la espera por el cierre de esta historia, el cual tendrá el mismo nombre que el libro, "Culpa Nuestra", es inmenso. Sin embargo, por más de que la película ya está filmada y lista, ahora el foco está puesto en "Culpa Tuya", por lo que por el momento no se conoce fecha de estreno.