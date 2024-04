Cuáles son los estrenos de Prime Video en abril de 2024

Sinopsis oficial: Basada en la vida del escritor y director Rudy Mancuso, Música sigue a un jóven virtuoso que es atormentado por la música y se enfrenta a un futuro incierto, mientras navega entre las presiones del amor, la familia y su cultura brasileña en Nueva Jersey.

Tráiler oficial:

Fecha de estreno: 11 de abril

Sinopsis oficial: Doscientos años después del apocalipsis, Lucy y los habitantes de lujosos refugios nucleares son obligados a regresar al infernal paisaje irradiado que sus ancestros dejaron atrás y descubren el universo complejo, alegremente extraño y altamente violento, que les espera.

Tráiler oficial:

Fecha de estreno: 26 de abril

Sinopsis oficial: Sayen se une a un grupo de resistencia clandestino con un plan que incluye a Valerie, quien proporcionará la información que necesitan a cambio de su libertad. La operación de rescate llevará a Sayen a sus límites físicos, mentales y emocionales, lo que resultará en un enfrentamiento final.

Foto oficial:

Fecha de estreno: 3 de abril

Sinopsis oficial: Maggie y Negan viajan a un Manhattan postapocalíptico aislado del continente hace mucho tiempo.

Tráiler oficial:

Fecha de estreno: 5 de abril

Sinopsis oficial: Amelia y Archie son mejores amigos desde niños, pero Archie siempre ha mantenido su amor por Amelia en secreto, cuando tiene el valor de declarar sus sentimientos, Amelia se enamora del nuevo estudiante, Billy Walsh.

Tráiler oficial:

How to Date Billy Walsh - Tráiler Oficial | Amazon Prime

Fecha de estreno: 19 de abril

Sinopsis oficial: Cambiados por un mundo que se modifica constantemente Rick y Michonne viven una historia de amor y se encontrarán en una guerra contra los vivos para descubrir que ellos también son caminantes.

Tráiler oficial:

The Walking Dead: The Ones Who Live - Tráiler Oficial | Amazon Prime